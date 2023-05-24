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МВФ начал миссию по первому пересмотру программы финансирования Украины

Международный валютный фонд (МВФ) начал миссию по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) вечером вчера, 23 мая.

«Во время первого пересмотра программы EFF будет обсуждаться состояние выполнения Украиной обязательств, предусмотренных в меморандуме об экономической и финансовой политике. В частности, речь идет о мерах в сферах налогово-бюджетной и монетарной политики, обеспечения финансовой стабильности, а также структурных реформ для средне - и долгосрочного роста»,— сказано в сообщении НБУ в Telegram.

Во время встреч в рамках миссии особое внимание будет уделено обсуждению смягчения валютных ограничений, возврата к режиму гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования, а также обеспечения стабильной работы финансового сектора. В пресс-службе НБУ дополнили, что большинство мер, которые Украина должна была разработать к первой миссии, уже реализованы или находятся на финальном этапе работы.

В пресс-службе добавили, что миссия будет работать в гибридном формате офлайн и онлайн в Вене и Киеве. В состав украинской делегации войдут представители НБУ, Минфина страны и сотрудники других ведомств.

В марте 2023 года МВФ одобрил кредит Украине в размере $15,6 млрд на четыре года. Это стало самым большим кредитом, выделенным стране, а также первым большим пакетом финансовой помощи от МВФ. В рамках сотрудничества Украина должна была выполнить 19 структурных пунктов, которые обозначил МВФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине поверили в кредит».

Олеся Павленко

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