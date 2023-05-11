Турнир без мечты

Стартующий в пятницу очередной чемпионат мира по хоккею, который принимают Финляндия и Латвия, пройдет, как и предыдущее первенство, без участия сборной России и, кажется, вполне может вырулить к привычной концовке в виде финско-канадского финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финальный матч чемпионата мира по хоккею 2021 года между сборными Финляндии и Канады закончился победой канадцев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Финальный матч чемпионата мира по хоккею 2021 года между сборными Финляндии и Канады закончился победой канадцев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Перед турниром, матчи которого состоятся в Тампере и Риге, те, кто очень сильно переживает по поводу дефицита золотых медалей топовых соревнований у сборной России, должны испытывать особенно острую боль, воображая, какой она могла бы предстать на этом чемпионате, отмени вдруг Международная федерация хоккея (IIHF) прошлогоднее отстранение.

Российская команда, пытаясь снова добыть золото мирового первенства, которого у нее не было с 2014 года, всегда получала в свое распоряжение хороший — в смысле как количества, так и качества игроков — десант из НХЛ: отечественные звезды, как правило, такие приглашения не игнорировали, вылетали из Америки по первому звонку. Но теперь-то он был бы совсем шикарным — лучше и не бывает. Причем приехал бы весь, целиком — в расположение сборной не «на флажке», прямо под открытие состязания, или уже по ходу него, а заранее, чтобы восстановить тонус, как следует сыграться.

Так ведь вышло, что этой весной в НХЛ случился какой-то беспрецедентный российский коллапс. Фактически все самые яркие отечественные хоккеисты либо пролетели мимо play-off, либо срезались уже в первом раунде, завершившемся больше недели назад.

В этой сборной России, выступи она на финско-латвийском чемпионате, вместе могли бы сыграть Александр Овечкин и Евгений Малкин, Никита Кучеров и Артемий Панарин, Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко, Михаил Сергачев и Иван Проворов, Игорь Шестеркин и Андрей Василевский.

А эксперты, составляющие всякие предстартовые рейтинги, наверняка без колебаний ставили бы эту dream team на верхушку иерархии. Если уж не сейчас возвращать золото, то когда вообще?

Но сборной России на чемпионате мира не будет, а взгляд на заявки его участников настойчиво намекает на то, что нужно быть готовым к уже совершенно привычной концовке. Три предыдущих первенства венчал один и тот же финал, в котором встречались финская и канадская команды. Канадцы взяли верх в 2021 году, финны — в 2020 и 2022-м. И нет никаких причин, чтобы считать повторение сценария маловероятным.

Формально у сборных Финляндии и Канады есть три конкурента-гранда. Ну, три с половиной, потому что швейцарцы нередко умудряются насолить гигантам — шведам, чехам и американцам, и их появление не просто в play-off, а в стадиях престижнее четвертьфинальной уже не вызывает особого удивления.

Так вот, ни один из этих бесспорных конкурентов не похож на такую команду, которая нацелилась во что бы то ни стало охотиться за золотой медалью. Чехи привезли на турнир нескольких неплохих энхаэловцев — Карела Веймелку, Филипа Хытила, Доминика Кубалика, но все же глубины и яркости им точно не хватает. Зато ветеранов сильно за 30 — в избытке. У шведов хоккеистов из НХЛ аж восемь, однако внушающих ужас среди них точно нет. Американцы и вовсе по традиции словно заранее наплевали на медали, укомплектовавшись исключительно молодежью, а также персонажами, осевшими в четвертых звеньях своих команд НХЛ или даже фарм-клубах.

И только финны и канадцы соответствуют, что ли, своим золотым стандартам. У сборной Финляндии на месте большинство героев ее свежего, то есть текущего десятилетия, взлета, вылившегося в две победы на мировых первенствах и золото прошлогодней Олимпиады в Пекине, включая тренера Юкку Ялонена и, видимо, вечного 37-летнего форварда-великана Марко Анттилу. А в помощь европейскому отряду — уже вопреки традиции — на сей раз отряжен солидный отряд североамериканский. В нем рядом с такими неплохими игроками, как Йоэль Армиа, Каапо Какко, Каспери Капанен, есть, например, забивший в минувшем регулярном чемпионате НХЛ 55 голов за «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен.

А сборная Канады — это список, может, и не грандиозных, но по крайней мере, как правило, опытных и помногу играющих в своих клубах хоккеистов, в том числе хоккеистов с неплохой статистикой, вроде Тайлера Тоффоли, Коди Гласса, Скотта Лафтона, Джека Куинна, Маккензи Уигара, Милана Лучича.

И добавление к нему юниора Адама Фантилли, предполагаемого второго номера будущего драфта (с первым все ясно: феномена Коннора Бедарда никому не обойти), смотрится вполне органичным и уместным. Не команда-мечта, конечно, но такие крепенькие и ровненькие, пусть без особого на первый взгляд блеска, канадские команды умеют выигрывать золото в условиях не слишком высокого уровня конкуренции без проблем.

Алексей Доспехов