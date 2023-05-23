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В РПЦ допустили, что в храме Христа Спасителя выставят один из списков «Троицы» Рублева

Глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин заявил, что в храме Христа Спасителя к 4 июня могут выставить один из чудотворных списков икона «Троицы» иконописца Андрея Рублева. По его словам, этот вариант возможен, если патриарх Московский и всея Руси Кирилл «сочтет нужным».

Протоирей Леонид Калинин в разговоре с «Интерфаксом» пояснил, что диалог между Русской православной церковью (РПЦ) и Третьяковской галерее о передаче «Троицы» идет «в добросовестном ключе. «Условия хранения ей должны быть обеспечены в любом месте — хоть в Третьяковской галерее, хоть в Троицком соборе лавры, и здесь не место важно, а качество той капсулы, в которую икона будет помещена»,— сказал он.

Леонид Калинин допустил, что, если «патриарх Кирилл сочтет нужным», в храме Христа Спасителя 4 июня выставят на время один из чудотворных списков «Троицы». После оригинальная икона займет место в Троице-Сергиевой лавре.

15 мая РПЦ сообщила, что президент России Владимир Путин «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих» передал ей икону. По сообщению РПЦ, икону выставят в храме Христа Спасителя на один год, после чего передадут в в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 16 мая патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в храм Христа Спасителя на празднование Троицы (4 июня).

Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева говорила, что икона «может быть просто утрачена, может развалиться на части» из-за передачи РПЦ. По словам искусствоведа Елены Родниной, для сохранности иконы нужно поддерживать температуру +18–20°C и влажность на уровне 50–55%. В противном же случае «Троица» «может необратимо разрушиться».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Троице" прописан покой».

Олеся Павленко

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