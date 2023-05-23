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Коммерсантъ FM
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Лукашенко о своей болезни: вы еще мучиться со мной будете очень долго

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о своей болезни. Он рассказал, что переболел аденовирусом (относится к группе ОРВИ), который «лечится три дня». Однако, по его словам, лечение затянулось в связи с напряженным графиком.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь, это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там у меня было? Ничего»,— сказал господин Лукашенко на заседании по актуальным вопросам здравоохранения Белоруссии. Кадры заседания опубликованы в Telegram-канале пресс-службы белорусского президента «Пул Первого».

Он уточнил, что у него не было возможности лечиться, поскольку были запланированы поездки в Москву, Гродно, Гомель. В связи с этим, сказал Александр Лукашенко, «все это накопилось». «Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго»,— заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко прибыл в Москву 9 мая по случаю Дня Победы. После парада он вернулся в Минск, где посетил церемонию возложения цветов к монументу на площади Победы. После этого белорусский президент не появлялся на публике несколько дней. Белорусские СМИ сообщали о вирусном заболевании господина Лукашенко и людей из его окружения. Вновь он появился перед камерами 15 мая во время посещения центрального командного пункта ВВС.

Лусине Баласян

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