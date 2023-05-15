Александр Лукашенко впервые с 9 мая появился перед камерами

Telegram-канал пресс-службы белорусского президента «Пул Первого» опубликовал фотографию Александра Лукашенко. Президент посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

«Заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне»,— говорится в сообщении «Пула Первого».

Позднее Telegram-канал сообщил, что Александр Лукашенко начал совещание с военными словами: «Без великих докладов. Посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны».

Последний раз на публике Александр Лукашенко появлялся 9 мая. Он посетил парад Победы в Москве, при этом на неформальном завтраке с лидерами стран СНГ отсутствовал. В тот же день он вернулся в Минск, где посетил церемонию возложения цветов к монументу на площади Победы, однако с торжественной речью не выступал. 14 мая господин Лукашенко пропустил празднование Дня национальных символов.

Первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин подтвердил, что белорусский президент заболел и нуждается «в определенном отдыхе». Подробностей состояния господина Лукашенко он не привел, однако отметил, что «ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид».

13 мая белорусские СМИ сообщали, что кортеж Александра Лукашенко пробыл на территории Республиканского клинического медицинского центра около двух часов. Газета «Наша Нива» со ссылкой на источники писала, что несколько человек из окружения белорусского президента заболели вирусом в последние несколько дней.

Лусине Баласян