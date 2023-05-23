Минобрнауки прогнозирует массовый переход на новую систему высшего образования в 2025 году

Переход на новую систему высшего образования в России рассчитан на три года, заявил министр науки и высшего образования (Минобрнауки) Валерий Фальков. В 2026 году реформа завершится, массовый переход ожидается в 2025 году, сообщил он.

«Проект рассчитан на три года полностью. Ключевыми, конечно, будут 2023–2024 годы. В 2026 году он завершается. Я думаю, что массовый переход — это 2025 год»,— заявил господин Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».

В мае 2022 года Минобрнауки анонсировало разработку собственной «уникальной» модели высшего образования, отказавшись от Болонской системы. Тогда глава Минобрнауки пояснял, что бакалавриат и магистратуру не запретят, однако работодатели и университеты смогут отказаться от них в пользу «нашего исторического» специалитета.

Болонская система подразумевает сопоставимость образовательных программ стран-участниц: взаимное признание дипломов, а также повышение мобильности для обмена студентами и преподавателями. В 2003 году Россия присоединилась к Болонской системе и перешла на систему «бакалавриат (четыре года)—магистратура (два года)—аспирантура (не менее трех лет)». Новая модель предусматривает три ступени: базовую, специализированную и аспирантуру.

В октябре Минобрнауки планировало представить «макет» новой системы к концу 2022 года.

В апреле 2023 года «уникальная отечественная система высшего образования» была представлена. По ней студентам так же предлагается три ступени высшего образования, правда, без одинаковых для всех программ сроков обучения.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Университетам придется стать гибче».

Мария Федотова