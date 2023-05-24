Еще один пермский производитель водки в прошлом году резко увеличил прибыль

Пермское АО «Бастион» опубликовало бухгалтерскую отчетность за 2022 год. Как следует из документа, выручка компании в прошлом году составила 4,177 млрд руб. (в 2021 году — 4,036 млрд руб.), чистая прибыль — 202 млн руб. (в 2021-м — 81 млн руб.). Рост чистой прибыли составил 2,5 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Ранее о росте выручки и чистой прибыли отчитался другой пермский производитель крепкого алкоголя — «Амбер Пермалко», который показал в 2022 году выручку в 2,5 млрд руб. (годом ранее — 1,9 млрд руб.) и чистую прибыль в 102,9 млн руб. (в 2021-м — 48,8 млн руб.).

АО «Бастион» занимается производством алкогольной продукции. Предприятие было создано на базе Пермского винодельческого завода, основанного в 1942 году. До 2017 года завод назывался «Уралалко», затем был переименован в «Бастион осн. 1942 г.». С 2003 года компания входит в алкогольный холдинг России «Белуга групп» (до 2017 года — ГК «Синергия»).