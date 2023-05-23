Курские власти опровергли срочные командировки сотрудников бюджетных учреждений

Главное управление МЧС России по Курской области не рассылает сообщения о срочных командировках отдельных сотрудников и руководителей бюджетных организаций региона. Об этом правительство Курской области сообщило в своем Telegram-канале.

Речь идет о сообщении, которое распространяет фейковый аккаунт, выдающий себя за канал курского МЧС. В нем говорится, что в связи с обстановкой в приграничных с Украиной регионах России руководящий состав и сотрудников органов власти и бюджетных учреждений будут отправлять в срочные командировки. Правительство Курской области призвало жителей пользоваться только официальными источниками информации.

Приграничные регионы России подвергаются обстрелам со стороны Украины и информационным атакам. Например, в Белгородской области после проникновения диверсантов в Грайворонский округ 22 мая жителям поступают звонки о необходимости эвакуироваться и о ложном минировании зданий. Также власти опровергли информацию о новом заходе диверсантов в другой приграничный район.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «''Граница'' на границе»

Сергей Толмачев, Воронеж