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Коммерсантъ FM
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Предполагаемого члена «Хизб ут-Тахир аль-Ислами» Хамроева приговорили к 14 годам за причастность к терроризму

Второй Западный окружной военный суд, который находится в Москве, приговорил к 14 годам лишения свободы правозащитника Бахрома Хамроева. Его обвиняют в оправдании терроризма и организации террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 1 ст. 205.5 УК РФ). Обвинение просило дать Бахрому Хамроеву 21 год. В свое время он сотрудничал с «Мемориалом» (организация внесена в реестр иностранных агентов, ликвидирована решением суда) и «Гражданским содействием» (признано иностранным агентом).

Бахром Хамроев

Бахром Хамроев

Фото: Из личного архива Бахрома Хамроева

Бахром Хамроев

Фото: Из личного архива Бахрома Хамроева

Бахром Хамроев был задержан 24 февраля 2022 года, согласно информации из картотеки суда, его дело поступило в суд 9 февраля 2023 года. «Суд приговорил Хамроева к 14 годам колонии строгого режима, из которых 3 года он должен отбывать в тюрьме»,— сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Бахром Хамроев был внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

По версии следствия, Бахром Хамроев является членом международной террористической группировки «Хизб ут-Тахир аль-Ислами» (запрещена в России) и националистической узбекской партии «Бирлик», запрещенной в Узбекистане. Сам Бахром Хамроев причастность к деятельности этих структур отрицает.

Мария Федотова

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