В четырех школах Москвы начнут изучать африканские языки с 1 сентября

С 1 сентября 2023 года начнется преподавание африканских языков в четырех школах Москвы, сообщил директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов. В каких именно, он не уточнил. По словам господина Маслова, под африканские языки выделят один или два урока в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Речь идет прежде всего о суахили, это три школы и одна школа — амхарский, плюс мы будем вводить йоруба и ряд других языков чуть позже»,— заявил директор вуза сказал Маслов на круглом столе «Россия — Африка: перспективы экономического сотрудничества» (цитата по ТАСС). Предполагается, что с сентября как минимум более 150 человек в разных школах Москвы будут изучать африканские языки.

В марте Алексей Маслов говорил, что в российских школах начинают в качестве дополнительных языков преподаваться суахили и амхарский. Тогда он отметил, что подобного не было даже во времена Советского Союза.

В ИСАА МГУ возрождается преподавание йорубы и сомалийского, активно преподаются суахили, амхарский, зулу и многие другие.

Россия на фоне кризиса в отношениях с Европой и США начинает укреплять связи с африканскими странами.

Об одном из свидетельств этого читайте в публикации «Ъ» «Возвращение Лумумбы».

Мария Федотова