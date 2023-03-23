Возвращение Лумумбы

Российский университет дружбы народов вновь будет носить имя конголезского борца с колониализмом Патриса Эмери Лумумбы (1925–1961), с которым он расстался в 1992 году. Приказ об этом подписан Минобрнауки по итогам «дискуссии» в самом вузе. Опрошенные “Ъ” эксперты уверены, что и решение убрать имя Лумумбы, и его возвращение — это «политический вопрос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патрис Лумумба восстановился в РУДН

Фото: BELGA / AFP Патрис Лумумба восстановился в РУДН

Фото: BELGA / AFP

Российскому университету дружбы народов (РУДН) вновь возвращено имя Патриса Лумумбы. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин — по его словам, такой приказ подписало Минобрнауки. Заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский рассказал “Ъ”, что решение было принято в ответ на просьбу выпускников РУДН. По его словам, этому предшествовала дискуссия, большинство участников которой поддержали инициативу. «Звучали, конечно, и мнения, что сейчас мы на новом этапе, а это было другое время и другие герои,— признал замминистра.— Но общение с коллегами из других стран показывает: многие из них и не знали, что на протяжении ряда лет вуз не носил этого имени. Таким образом мы можем подчеркнуть наличие хороших, добрых традиций. Что РУДН был домом для тысяч студентов из разных стран». Вместе с тем решение, безусловно, принято в свете внешнеполитического контекста, сказал чиновник: «Его имя связано с борьбой за свободу, против колониализма. Сейчас снова на передний план вышли вопросы неоколониализма и альтернативной ему борьбы за идею многополярного мира, за права наций на свободное и самостоятельно развитие. Поэтому очень полезно сейчас вспомнить такого героя из недалекого прошлого».

Университет дружбы народов был основан в СССР в 1960 году. Имя борца за национальную независимость Конго Патриса Лумумбы совет министров СССР присвоил РУДН в феврале 1961 года. За месяц до этого политика (с санкции бывшей метрополии страны — Бельгии) убили сторонники пробельгийской партии. После распада Советского Союза, в феврале 1992 года, правительство России — единственный учредитель университета тогда и сейчас — убрало имя Патриса Лумумбы из названия вуза.

Отметим, идея возврата РУДН имени Патриса Лумумбы периодически возникала в общественном поле, но никогда не двигалась дальше обсуждений. Например, в 2017 году глава МИДа Сергей Лавров пообещал обсудить эту идею с РУДН и Минобрнауки — он заявил об этом по итогам переговоров с главой МИД Демократической Республики Конго. В декабре 2022 года с этой инициативой выступили уже «Коммунисты России». В феврале ее поддержали в МИДе, заявив, что «такой шаг придаст импульс развитию связей с африканскими партнерами». Идею поддержала и директор Института Африки РАН Ирина Абрамова — она заявила, что «необходимо не на словах, а на деле» демонстрировать африканским странам важность российского взаимодействия с ними.

Инициатива обсуждалась и в Госдуме — тогда спикер ГД Вячеслав Володин заявил: «Возвращение имени Патриса Лумумбы, первого председателя правительства Республики Конго, символично, потому что он погиб за свою позицию в поддержку страны, борясь за ее суверенитет, независимость. Его убили за антизападные заявления и антизападную позицию в интересах своего государства».

В РУДН подтвердили “Ъ”, что наблюдательный совет вуза поддержал инициативу возвращения университету имени Патриса Лумумбы. Более 200 тыс. выпускников вуза работает во всем мире, и у многих из них название РУДН связано с именем Патриса Лумумбы, добавляют в университете.

Старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич воспринимает это решение как дань прошлому и сигнал к интенсификации отношений с африканскими государствами. «Лумумба — это звезда, которая так и не взошла. Скорее это роль вопреки, за свою короткую политическую карьеру он так ничего и не успел,— говорит он.— Но как символ борьбы с колониальным прошлым Африки он прозвучал ярко. Его знаменитая фраза, сказанная в адрес бельгийского монарха: "Мы больше не ваши обезьяны" — прозвучала эпично». Он надеется, что от таких «сигналов» российские власти придут к практическим решениям в сфере выстраивания взаимоотношений с африканскими государствами.

Заместитель директора Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко говорит, что «во всем мире и по сей день этот вуз знают как Lumumba University». По его мнению, те, кто в 1992 году лишил РУДН этого имени, не учли, что «Лумумба для западного молодого человека — это настоящий герой». По мнению господина Бондаренко, это было неправильно и с политической точки зрения: он рассказал, что более десяти лет назад в Институт Африки РАН приходили посол и сотрудники посольства Конго. Тогда они просили помочь в возвращении РУДН имени Лумумбы. «Понятно, что это политический вопрос,— говорит он.— Понятно, почему это произошло именно в 2023 году, а не несколько лет назад. Хотя до этого этот вопрос поднимали неоднократно.

Неслучайно имя убрали в 1992 году на волне совсем другой эпохи и настроений, и неслучайно, что его возвращают именно сейчас. Понятно, что это связано с нашими нынешними внешнеполитическими отношениями».

Добавим, недавно директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что в российских школах начинают в качестве дополнительных языков преподаваться суахили и амхарский. Также, по словам господина Маслова, в институте возрождается преподавание йоруба и сомалийского языка, активно преподаются суахили, амхарский, зулу и многие другие. Кроме того, недавно в Минобрнауки заявили об увеличении вдвое (до 4,7 тыс.) числа бюджетных мест в российских вузах для студентов из стран Африки на предстоящий 2023/24 учебный год.

Иван Тяжлов