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Коммерсантъ FM
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Возвращение Лумумбы

РУДН спустя 30 лет вернул себе имя борца с колониализмом

Российский университет дружбы народов вновь будет носить имя конголезского борца с колониализмом Патриса Эмери Лумумбы (1925–1961), с которым он расстался в 1992 году. Приказ об этом подписан Минобрнауки по итогам «дискуссии» в самом вузе. Опрошенные “Ъ” эксперты уверены, что и решение убрать имя Лумумбы, и его возвращение — это «политический вопрос».

Патрис Лумумба восстановился в РУДН

Патрис Лумумба восстановился в РУДН

Фото: BELGA / AFP

Патрис Лумумба восстановился в РУДН

Фото: BELGA / AFP

Российскому университету дружбы народов (РУДН) вновь возвращено имя Патриса Лумумбы. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин — по его словам, такой приказ подписало Минобрнауки. Заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский рассказал “Ъ”, что решение было принято в ответ на просьбу выпускников РУДН. По его словам, этому предшествовала дискуссия, большинство участников которой поддержали инициативу. «Звучали, конечно, и мнения, что сейчас мы на новом этапе, а это было другое время и другие герои,— признал замминистра.— Но общение с коллегами из других стран показывает: многие из них и не знали, что на протяжении ряда лет вуз не носил этого имени. Таким образом мы можем подчеркнуть наличие хороших, добрых традиций. Что РУДН был домом для тысяч студентов из разных стран». Вместе с тем решение, безусловно, принято в свете внешнеполитического контекста, сказал чиновник: «Его имя связано с борьбой за свободу, против колониализма. Сейчас снова на передний план вышли вопросы неоколониализма и альтернативной ему борьбы за идею многополярного мира, за права наций на свободное и самостоятельно развитие. Поэтому очень полезно сейчас вспомнить такого героя из недалекого прошлого».

Университет дружбы народов был основан в СССР в 1960 году. Имя борца за национальную независимость Конго Патриса Лумумбы совет министров СССР присвоил РУДН в феврале 1961 года. За месяц до этого политика (с санкции бывшей метрополии страны — Бельгии) убили сторонники пробельгийской партии. После распада Советского Союза, в феврале 1992 года, правительство России — единственный учредитель университета тогда и сейчас — убрало имя Патриса Лумумбы из названия вуза.

Отметим, идея возврата РУДН имени Патриса Лумумбы периодически возникала в общественном поле, но никогда не двигалась дальше обсуждений. Например, в 2017 году глава МИДа Сергей Лавров пообещал обсудить эту идею с РУДН и Минобрнауки — он заявил об этом по итогам переговоров с главой МИД Демократической Республики Конго. В декабре 2022 года с этой инициативой выступили уже «Коммунисты России». В феврале ее поддержали в МИДе, заявив, что «такой шаг придаст импульс развитию связей с африканскими партнерами». Идею поддержала и директор Института Африки РАН Ирина Абрамова — она заявила, что «необходимо не на словах, а на деле» демонстрировать африканским странам важность российского взаимодействия с ними.

Инициатива обсуждалась и в Госдуме — тогда спикер ГД Вячеслав Володин заявил: «Возвращение имени Патриса Лумумбы, первого председателя правительства Республики Конго, символично, потому что он погиб за свою позицию в поддержку страны, борясь за ее суверенитет, независимость. Его убили за антизападные заявления и антизападную позицию в интересах своего государства».

В РУДН подтвердили “Ъ”, что наблюдательный совет вуза поддержал инициативу возвращения университету имени Патриса Лумумбы. Более 200 тыс. выпускников вуза работает во всем мире, и у многих из них название РУДН связано с именем Патриса Лумумбы, добавляют в университете.

Старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич воспринимает это решение как дань прошлому и сигнал к интенсификации отношений с африканскими государствами. «Лумумба — это звезда, которая так и не взошла. Скорее это роль вопреки, за свою короткую политическую карьеру он так ничего и не успел,— говорит он.— Но как символ борьбы с колониальным прошлым Африки он прозвучал ярко. Его знаменитая фраза, сказанная в адрес бельгийского монарха: "Мы больше не ваши обезьяны" — прозвучала эпично». Он надеется, что от таких «сигналов» российские власти придут к практическим решениям в сфере выстраивания взаимоотношений с африканскими государствами.

Как развивается антиколониальный дискурс в международной политике и причем здесь Россия

Заместитель директора Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко говорит, что «во всем мире и по сей день этот вуз знают как Lumumba University». По его мнению, те, кто в 1992 году лишил РУДН этого имени, не учли, что «Лумумба для западного молодого человека — это настоящий герой». По мнению господина Бондаренко, это было неправильно и с политической точки зрения: он рассказал, что более десяти лет назад в Институт Африки РАН приходили посол и сотрудники посольства Конго. Тогда они просили помочь в возвращении РУДН имени Лумумбы. «Понятно, что это политический вопрос,— говорит он.— Понятно, почему это произошло именно в 2023 году, а не несколько лет назад. Хотя до этого этот вопрос поднимали неоднократно.

Неслучайно имя убрали в 1992 году на волне совсем другой эпохи и настроений, и неслучайно, что его возвращают именно сейчас. Понятно, что это связано с нашими нынешними внешнеполитическими отношениями».

Добавим, недавно директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что в российских школах начинают в качестве дополнительных языков преподаваться суахили и амхарский. Также, по словам господина Маслова, в институте возрождается преподавание йоруба и сомалийского языка, активно преподаются суахили, амхарский, зулу и многие другие. Кроме того, недавно в Минобрнауки заявили об увеличении вдвое (до 4,7 тыс.) числа бюджетных мест в российских вузах для студентов из стран Африки на предстоящий 2023/24 учебный год.

Иван Тяжлов

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Университет дружбы народов (УДН) был основан 5 февраля 1960 года решением правительства СССР с целью оказания помощи странам, прошедшим деколонизацию на рубеже 1950-1960-х годов &lt;br> На фото: первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (в центре) на торжественном собрании, посвященном открытию университета

Университет дружбы народов (УДН) был основан 5 февраля 1960 года решением правительства СССР с целью оказания помощи странам, прошедшим деколонизацию на рубеже 1950-1960-х годов
На фото: первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (в центре) на торжественном собрании, посвященном открытию университета

Фото: Евгений Тиханов / РИА Новости

Главной задачей УДН была подготовка высококвалифицированных национальных кадров для стран Африки, Азии и Латинской Америки. В 1961 году университету было присвоено имя Патриса Лумумбы — первого премьер-министра Демократической Республики Конго и одного из символов борьбы за независимость народов Африки&lt;br> На фото: занятия по русскому языку в лингафонном кабинете университета (1961 год)

Главной задачей УДН была подготовка высококвалифицированных национальных кадров для стран Африки, Азии и Латинской Америки. В 1961 году университету было присвоено имя Патриса Лумумбы — первого премьер-министра Демократической Республики Конго и одного из символов борьбы за независимость народов Африки
На фото: занятия по русскому языку в лингафонном кабинете университета (1961 год)

Фото: Батанов А./ ТАСС

Первый выпуск состоялся в 1965 году: 228 специалистов из 47 стран мира. Сегодня в стенах РУДН обучаются представители 157 стран. За свою 60-летнюю историю университет выпустил десятки политических и общественных деятелей, занявших впоследствии высокие государственные должности в разных странах

Первый выпуск состоялся в 1965 году: 228 специалистов из 47 стран мира. Сегодня в стенах РУДН обучаются представители 157 стран. За свою 60-летнюю историю университет выпустил десятки политических и общественных деятелей, занявших впоследствии высокие государственные должности в разных странах

Фото: Олег Иванов / РИА Новости

&lt;b/>Махмуд Аббас&lt;/b> — президент частично признанного государства Палестина &lt;br>Окончил аспирантуру в Университете дружбы народов, после чего в 1982 году защитил докторскую диссертацию в Институте востоковедения Академии наук СССР

Махмуд Аббас — президент частично признанного государства Палестина
Окончил аспирантуру в Университете дружбы народов, после чего в 1982 году защитил докторскую диссертацию в Институте востоковедения Академии наук СССР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

&lt;b/>Хификепунье Лукас Похамба&lt;/b> — президент Намибии (2005-2015), лидер правящей партии СВАПО, активный участник борьбы за независимость страны от ЮАР &lt;br>Получил образование в английской миссионерской школе, затем в 1981 году защитил диплом в Университете дружбы народов

Хификепунье Лукас Похамба — президент Намибии (2005-2015), лидер правящей партии СВАПО, активный участник борьбы за независимость страны от ЮАР
Получил образование в английской миссионерской школе, затем в 1981 году защитил диплом в Университете дружбы народов

Фото: Mikhail Metzel / AP

&lt;b/>Бхаррат Джагдео&lt;/b> — президент Гайаны (1999-2011). На момент избрания был одним из самых молодых глав государств в мире (35 лет) &lt;br>Окончил факультет экономики и права УДН в 1990 году по специальности «планирование национальной экономики», получил степень магистра экономики

Бхаррат Джагдео — президент Гайаны (1999-2011). На момент избрания был одним из самых молодых глав государств в мире (35 лет)
Окончил факультет экономики и права УДН в 1990 году по специальности «планирование национальной экономики», получил степень магистра экономики

Фото: Shirley Bahadur / AP

&lt;b/>Порфирио Лобо Соса&lt;/b> — президент Гондураса (2010-2014) &lt;br>В 1970 году закончил Университет Майами по специальности «деловое администрирование», после изучал политологию в УДН

Порфирио Лобо Соса — президент Гондураса (2010-2014)
В 1970 году закончил Университет Майами по специальности «деловое администрирование», после изучал политологию в УДН

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

&lt;b/>Карим Масимов&lt;/b> — председатель Комитета нацбезопасности Казахстана. Дважды был премьер-министром страны (2007-2012, 2014-2016), руководил администрацией президента (2012-2014) &lt;br>Выпускник факультета экономики и права УДН по специальности «юриспруденция» 1988 года

Карим Масимов — председатель Комитета нацбезопасности Казахстана. Дважды был премьер-министром страны (2007-2012, 2014-2016), руководил администрацией президента (2012-2014)
Выпускник факультета экономики и права УДН по специальности «юриспруденция» 1988 года

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

&lt;b/>Тамара Беручашвили&lt;/b> &amp;#8213; посол Грузии в Великобритании. Занимала должности министра торговли и внешнеэкономических отношений (1998-2000), министра иностранных дел (2014-2015) &lt;br>Окончила факультет физико-математических и естественных наук, а также факультет иностранных языков УДН в 1985 году

Тамара Беручашвили ― посол Грузии в Великобритании. Занимала должности министра торговли и внешнеэкономических отношений (1998-2000), министра иностранных дел (2014-2015)
Окончила факультет физико-математических и естественных наук, а также факультет иностранных языков УДН в 1985 году

Фото: Latvian Foreign Ministry

&lt;b/>Фатыма Абдель Махмуд&lt;/b> &amp;#8213; суданский политик, первая женщина в Судане, которая в 1973 году была назначена на министерский пост. В 2010 года стала первой женщиной-кандидатом в президенты Судана &lt;br>В УДН изучала медицину, получила квалификацию врача-педиатра в 1960-х годах

Фатыма Абдель Махмуд ― суданский политик, первая женщина в Судане, которая в 1973 году была назначена на министерский пост. В 2010 года стала первой женщиной-кандидатом в президенты Судана
В УДН изучала медицину, получила квалификацию врача-педиатра в 1960-х годах

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

&lt;b/>Хилари Обалокер Онек&lt;/b> — глава МЧС Уганды &lt;br>Окончил УДН в 1979 году по специальности инженер-строитель со специализацией «гидротехническое строительство»

Хилари Обалокер Онек — глава МЧС Уганды
Окончил УДН в 1979 году по специальности инженер-строитель со специализацией «гидротехническое строительство»

Фото: James Akena / Reuters

&lt;b/>Жанна д’Арк Мужавамария&lt;/b> &amp;#8213; министр окружающей среды Руанды. С 2013 по 2019 год была послом Руанды в России &lt;br>Окончила бакалавриат и магистратуру факультета физико-математических и естественных наук РУДН в 1997 году

Жанна д’Арк Мужавамария ― министр окружающей среды Руанды. С 2013 по 2019 год была послом Руанды в России
Окончила бакалавриат и магистратуру факультета физико-математических и естественных наук РУДН в 1997 году

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

&lt;b/>Арджун Бахадур Тхапа&lt;/b> &amp;#8213; министр иностранных дел Непала (2013-2014). С 2014 по 2017 год занимал пост генсека Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии &lt;br>В 1983 году окончил магистратуру факультета экономики и права УДН по специальности «международное право»

Арджун Бахадур Тхапа ― министр иностранных дел Непала (2013-2014). С 2014 по 2017 год занимал пост генсека Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии
В 1983 году окончил магистратуру факультета экономики и права УДН по специальности «международное право»

Фото: Lin Yiguang / Zuma / ТАСС

&lt;b/>Ганеш Шах&lt;/b> &amp;#8213; министр по вопросам окружающей среды, науки и технологий Непала. Основатель и генсек Федерации профсоюзов Непала (1996-2005) &lt;br>Выпускник инженерного факультета УДН 1973 года

Ганеш Шах ― министр по вопросам окружающей среды, науки и технологий Непала. Основатель и генсек Федерации профсоюзов Непала (1996-2005)
Выпускник инженерного факультета УДН 1973 года

Фото: Ganesh Paudel / Wikipedia

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Университет дружбы народов (УДН) был основан 5 февраля 1960 года решением правительства СССР с целью оказания помощи странам, прошедшим деколонизацию на рубеже 1950-1960-х годов
На фото: первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (в центре) на торжественном собрании, посвященном открытию университета

Фото: Евгений Тиханов / РИА Новости

Главной задачей УДН была подготовка высококвалифицированных национальных кадров для стран Африки, Азии и Латинской Америки. В 1961 году университету было присвоено имя Патриса Лумумбы — первого премьер-министра Демократической Республики Конго и одного из символов борьбы за независимость народов Африки
На фото: занятия по русскому языку в лингафонном кабинете университета (1961 год)

Фото: Батанов А./ ТАСС

Первый выпуск состоялся в 1965 году: 228 специалистов из 47 стран мира. Сегодня в стенах РУДН обучаются представители 157 стран. За свою 60-летнюю историю университет выпустил десятки политических и общественных деятелей, занявших впоследствии высокие государственные должности в разных странах

Фото: Олег Иванов / РИА Новости

Махмуд Аббас — президент частично признанного государства Палестина
Окончил аспирантуру в Университете дружбы народов, после чего в 1982 году защитил докторскую диссертацию в Институте востоковедения Академии наук СССР

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Хификепунье Лукас Похамба — президент Намибии (2005-2015), лидер правящей партии СВАПО, активный участник борьбы за независимость страны от ЮАР
Получил образование в английской миссионерской школе, затем в 1981 году защитил диплом в Университете дружбы народов

Фото: Mikhail Metzel / AP

Бхаррат Джагдео — президент Гайаны (1999-2011). На момент избрания был одним из самых молодых глав государств в мире (35 лет)
Окончил факультет экономики и права УДН в 1990 году по специальности «планирование национальной экономики», получил степень магистра экономики

Фото: Shirley Bahadur / AP

Порфирио Лобо Соса — президент Гондураса (2010-2014)
В 1970 году закончил Университет Майами по специальности «деловое администрирование», после изучал политологию в УДН

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Карим Масимов — председатель Комитета нацбезопасности Казахстана. Дважды был премьер-министром страны (2007-2012, 2014-2016), руководил администрацией президента (2012-2014)
Выпускник факультета экономики и права УДН по специальности «юриспруденция» 1988 года

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Тамара Беручашвили ― посол Грузии в Великобритании. Занимала должности министра торговли и внешнеэкономических отношений (1998-2000), министра иностранных дел (2014-2015)
Окончила факультет физико-математических и естественных наук, а также факультет иностранных языков УДН в 1985 году

Фото: Latvian Foreign Ministry

Фатыма Абдель Махмуд ― суданский политик, первая женщина в Судане, которая в 1973 году была назначена на министерский пост. В 2010 года стала первой женщиной-кандидатом в президенты Судана
В УДН изучала медицину, получила квалификацию врача-педиатра в 1960-х годах

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Хилари Обалокер Онек — глава МЧС Уганды
Окончил УДН в 1979 году по специальности инженер-строитель со специализацией «гидротехническое строительство»

Фото: James Akena / Reuters

Жанна д’Арк Мужавамария ― министр окружающей среды Руанды. С 2013 по 2019 год была послом Руанды в России
Окончила бакалавриат и магистратуру факультета физико-математических и естественных наук РУДН в 1997 году

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Арджун Бахадур Тхапа ― министр иностранных дел Непала (2013-2014). С 2014 по 2017 год занимал пост генсека Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии
В 1983 году окончил магистратуру факультета экономики и права УДН по специальности «международное право»

Фото: Lin Yiguang / Zuma / ТАСС

Ганеш Шах ― министр по вопросам окружающей среды, науки и технологий Непала. Основатель и генсек Федерации профсоюзов Непала (1996-2005)
Выпускник инженерного факультета УДН 1973 года

Фото: Ganesh Paudel / Wikipedia

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