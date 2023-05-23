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Коммерсантъ FM
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Морпеха не пустили в торговый центр

Бывшего военнослужащего ВСУ судят за подготовку теракта в Крыму

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела бывшего военнослужащего морской пехоты ВСУ Михаила Чупиля, обвиняемого в подготовке теракта в Крыму. По версии следствия, морпех планировал взрыв в симферопольском торговом центре «Меганом» и призывал украинцев устраивать теракты в российских городах. Сам подсудимый вины не признает.

Бывший морской пехотинец ВСУ Михаил Чупиль на заседании Южного окружного военного суда

Бывший морской пехотинец ВСУ Михаил Чупиль на заседании Южного окружного военного суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Бывший морской пехотинец ВСУ Михаил Чупиль на заседании Южного окружного военного суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Бывший морпех ВСУ 34-летний Михаил Чупиль был задержан в Симферополе в апреле 2022 года. Его обвиняют в подготовке теракта, незаконном хранении взрывчатых веществ, публичных призывах к экстремизму и терроризму (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 222.1; ч. 2 ст. 280 ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По версии следствия, Михаил Чупиль намеревался совершить теракт в торговом центре «Меганом» в Симферополе.

Планировать преступление он начал после начала специальной военной операции, говорится в материалах дела. Для этого обвиняемый якобы хранил у себя дома самодельное взрывное устройство.

Следователи утверждают, что 12 апреля 2022 года Михаил Чупиль опубликовал во «ВКонтакте» комментарий с призывом взрывать в российских городах вокзалы, торговые центры и школы, «действуя так, как патриоты Ичкерии в Буденновске».

Также на аккаунте, якобы принадлежащем Михаилу Чупилю, публиковались призывы убивать русских. Эксперты усмотрели в этих словах оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности.

О предотвращении теракта в торговом центре сообщила ФСБ. В сообщении ведомства говорится, что задержанный готовил взрыв и поджог в торговом центре по указанию членов полка «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен).

«По адресу проживания террориста изъято самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, экстремистская литература и атрибутика украинских нацформирований. В используемых средствах связи обнаружена переписка с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта»,— говорилось в сообщении ЦОС ФСБ.

Михаил Чупиль не признал вину ни по одному из вменяемых ему преступлений. Более подробно высказать позицию по делу и общаться с журналистами он отказался.

Допрос обвиняемого на судебном процессе планируется после рассмотрения всех доказательств и выступления свидетелей.

Как пояснил Михаил Чупиль на заседании, он родился в Херсонской области, до задержания проживал в Крыму. В ВСУ служил в 2015–2016 годах, но не участвовал в боевых действиях, а стоял на блокпосту. На заседании суда по избранию меры пресечения вскоре после задержания в апреле 2022 года Михаил Чупиль говорил, что приехал в Крым жить к матери и получил там российское гражданство, писал ТАСС. Также у него есть гражданство Украины.

Очередное слушание по делу назначено на 8 июня.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону

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