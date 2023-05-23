Морпеха не пустили в торговый центр

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела бывшего военнослужащего морской пехоты ВСУ Михаила Чупиля, обвиняемого в подготовке теракта в Крыму. По версии следствия, морпех планировал взрыв в симферопольском торговом центре «Меганом» и призывал украинцев устраивать теракты в российских городах. Сам подсудимый вины не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший морской пехотинец ВСУ Михаил Чупиль на заседании Южного окружного военного суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Бывший морской пехотинец ВСУ Михаил Чупиль на заседании Южного окружного военного суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Бывший морпех ВСУ 34-летний Михаил Чупиль был задержан в Симферополе в апреле 2022 года. Его обвиняют в подготовке теракта, незаконном хранении взрывчатых веществ, публичных призывах к экстремизму и терроризму (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 222.1; ч. 2 ст. 280 ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По версии следствия, Михаил Чупиль намеревался совершить теракт в торговом центре «Меганом» в Симферополе.

Планировать преступление он начал после начала специальной военной операции, говорится в материалах дела. Для этого обвиняемый якобы хранил у себя дома самодельное взрывное устройство.

Следователи утверждают, что 12 апреля 2022 года Михаил Чупиль опубликовал во «ВКонтакте» комментарий с призывом взрывать в российских городах вокзалы, торговые центры и школы, «действуя так, как патриоты Ичкерии в Буденновске».

Также на аккаунте, якобы принадлежащем Михаилу Чупилю, публиковались призывы убивать русских. Эксперты усмотрели в этих словах оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности.

О предотвращении теракта в торговом центре сообщила ФСБ. В сообщении ведомства говорится, что задержанный готовил взрыв и поджог в торговом центре по указанию членов полка «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен).

«По адресу проживания террориста изъято самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, экстремистская литература и атрибутика украинских нацформирований. В используемых средствах связи обнаружена переписка с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта»,— говорилось в сообщении ЦОС ФСБ.

Михаил Чупиль не признал вину ни по одному из вменяемых ему преступлений. Более подробно высказать позицию по делу и общаться с журналистами он отказался.

Допрос обвиняемого на судебном процессе планируется после рассмотрения всех доказательств и выступления свидетелей.

Как пояснил Михаил Чупиль на заседании, он родился в Херсонской области, до задержания проживал в Крыму. В ВСУ служил в 2015–2016 годах, но не участвовал в боевых действиях, а стоял на блокпосту. На заседании суда по избранию меры пресечения вскоре после задержания в апреле 2022 года Михаил Чупиль говорил, что приехал в Крым жить к матери и получил там российское гражданство, писал ТАСС. Также у него есть гражданство Украины.

Очередное слушание по делу назначено на 8 июня.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону