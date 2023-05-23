Ссору в чате вернули в суд

Волгоградский областной суд повторно рассмотрит дело об избиении с летальным исходом волгоградца из-за ссоры в родительском чате. Соответствующее решение принял Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Как выяснил «Ъ», приговоренный к реальному сроку минувшей осенью основной фигурант Арсен Мелконян не был в числе тех, кто подал жалобу, в ходе рассмотрения его местонахождение было засекречено. Но на момент публикации определения суда он снова оказался в СИЗО за угрозы судье, отправившей его в колонию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арсен Мелконян

Фото: пресс-служба судов Волгоградской области Арсен Мелконян

Фото: пресс-служба судов Волгоградской области

Коллегия по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции отменила обвинительный приговор волгоградцу Арсену Мелконяну, осужденному за побои с летальным исходом из-за ссоры в родительском чате. Мотивировочная часть накануне появилась на сайте суда. В сентябре минувшего года Центральный районный суд Волгограда приговорил Арсена Мелконяна к одиннадцати с половиной годам колонии строгого режима.

Помимо него к заключению были приговорены его сестра Анна Мелконян и ее муж Арман Смбатян. Троих признали виновными в гибели 41-летнего риэлтора Романа Гребенюка, конфликт фигурантов с которым произошел 23 октября 2020 года в родительском чате во время обсуждения домашнего задания школьников — дети оппонентов учились вместе.

Согласно приговору первой инстанции, который устоял в Волгоградском областном суде, осужденные слали господину Гребенюку сообщения с угрозами и безуспешно требовали встречи. В итоге фигуранты пришли в отделение банка, где в этот момент находился Роман Гребенюк. Там Арсен Мелконян несколько раз ударил жертву по голове. Районный суд выяснил, что Арман Смбатян «должен был наблюдать за окружающей обстановкой» с готовностью «принять непосредственное участие в драке».

Роман Гребенюк получил открытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в состоянии комы. 1 ноября он скончался. У мужчины осталась 13-летняя дочь.

Судья Виктория Федоренко признала Арсена Мелконяна, виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 19 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом (ч. 4 ст. 111 УК РФ), Армана Смбатяна — в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 30 и п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ), а Анну Мелконян — в подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда (п. «а» ч. 4 ст. 33 и ч. 3 ст. 111 УК РФ). Последние двое получили семь лет строгого и пять с половиной лет общего режима соответственно.

Анна Мелконян и Арман Смбатян не признавали вину. Женщина настаивала на том, что не рассказывала о конфликте в родительском чате родственникам и не просила защищать ее честь. Арман Смбатян заявлял, что не причастен к конфликту.

Арсен Мелконян отрицал факт высказывания угроз и просил суд заменить статью на убийство по неосторожности.

Коллегия кассационного суда под председательством Игоря Коняева сочла, что выводы апелляционной инстанции «основаны на неполной, необъективной и не всесторонней оценке исследованных судом доказательств, в нарушение положений... УПК РФ». В частности, судьи усомнились в решении нижестоящей инстанции квалифицировать действия Армана Смбатяна как «соисполнительство в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ». Коллегия также не согласилась с Волгоградским областным судом и Центральным районным судом, которые усмотрели в действиях фигурантов отягчающее обстоятельство в виде предварительного сговора. Теперь апелляционная инстанция повторно рассмотрит дело иным составом.

Судя по данным с сайта кассационного суда, Арсена Мелконяна в числе заявителей нет — жалобу 16 марта 2023 года подали другие осужденные.

Адвокат Армана Смбатяна Луиза Хабаева рассказала «Ъ», что на момент обращения местонахождение Арсена Мелконяна было засекречено. По ее словам, отменен не приговор, а апелляционное определение.

В декабре минувшего года в сети стала появляться информация о том, что Арсен Мелконян отправился в зону спецоперации в составе частной военной компании, а в апреле журналисты сетевого издания «В1.ру» приехали к Арсену Мелконяну домой и пообщались с его товарищем: тот подтвердил, что его друг отдыхает дома после лечения в госпитале. Сам Арсен Мелконян к журналистам так и не вышел.

В мае СУ Следственного комитета РФ по Волгоградской области сообщило, что суд заключил некоего волгоградца под стражу по подозрению в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ), угрозе убийством судье (ч. 1 ст. 296 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Как выяснил «Ъ», речь шла об Арсене Мелконяне.

Никита Маркелов, Саратов