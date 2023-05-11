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Коммерсантъ FM
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Кровью искупил не все

Преступник из школьного чата снова арестован

В Волгограде опять арестован Арсен Мелконян, осужденный в прошлом году на 11,5 года за убийство после конфликта в школьном чате. Благодаря участию в СВО, в ходе которой он был ранен, господин Мелконян досрочно оказался на свободе. Теперь ему инкриминируют дезорганизацию работы СИЗО и рассылку сообщений с угрозами убийством судье, бывшей жене и несовершеннолетней дочери.

Арсен Мелконян

Арсен Мелконян

Фото: пресс-служба судов Волгоградской области

Арсен Мелконян

Фото: пресс-служба судов Волгоградской области

Следственный отдел СКР по Центральному району Волгограда возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего Арсена Мелконяна. Его подозревают в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ), угрозе убийством судье (ч. 1 ст. 296 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) гражданским лицам, сообщили в пресс-службе СУ СКР.

«По данным следствия, в 2022 году подозреваемый, находясь в одном из следственных изоляторов города Волгограда, игнорируя требования сотрудника исправительного учреждения, стал высказывать в его адрес угрозы убийством, сопровождая их попыткой применения насилия, которая была оперативно пресечена»,— отметили в ведомстве.

Также было установлено, что с июля 2022 года по февраль 2023-го Арсен Мелконян отправлял бывшей жене и несовершеннолетней дочери СМС с угрозами убийством. А в апреле этого года — судье.

Имя потерпевшей судьи следствие не называет. Приговор господину Мелконяну выносила судья Центрального районного суда Виктория Федоренко, а решение по апелляционным жалобам приняла судья Волгоградского областного суда Людмила Лепилкина.

Арсена Мелконяна задержали бойцы спецназа Росгвардии. 5 мая Центральный райсуд Волгограда арестовал его до 3 июля этого года.

Год назад тот же суд признал Арсена Мелконяна, его сестру Анну Мелконян и ее мужа Армана Смбатяна виновными в гибели 41-летнего риэлтора Романа Гребенюка. Конфликт начался 23 октября 2020 года в родительском чате во время обсуждения домашнего задания школьников — дети оппонентов учились вместе.

В течение того дня Арсен Мелконян и Арман Смбатян присылали Роману Гребенюку сообщения с угрозами и требовали встречи с ним. Изначально господин Смбатян явился к работе оппонента, но тот отказался выйти. После этого трое фигурантов пришли в отделение банка, где в этот момент находился господин Гребенюк.

Арсен Мелконян подошел к мужчине, несколько раз ударил по голове и покинул здание. Суд выяснил, что Арман Смбатян «должен был наблюдать за окружающей обстановкой» с готовностью «принять непосредственное участие в драке».

Роман Гребенюк получил открытую черепно-мозговую травму, от которой 1 ноября скончался. У мужчины осталась 13-летняя дочь.

Арсену Мелконяну предъявили обвинение в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом (ч. 4 ст. 111 УК РФ); Анне Мелконян — в подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда (п. «а» ч. 4 ст. 33 и ч. 3 ст. 111 УК РФ); Арману Смбатяну — в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 30 и п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Несмотря на то что фигуранты свою вину отрицали, а Арсен Мелконян заявлял об убийстве по неосторожности, суд назначил ему 11,5 года колонии строгого режима. Господа Смбатян и Мелконян были осуждены на семь и пять с половиной лет соответственно. 7 сентября 2022 года Волгоградский областной суд оставил приговор в силе.

В минувшем апреле, по данным местных СМИ и Telegram-каналов, Арсен Мелконян вернулся в Волгоград после того, как якобы в составе ЧВК «Вагнер» поучаствовал в СВО и получил при этом ранение. Сам он с журналистами общаться отказался, а один из его друзей сообщил, что господин Мелконян был помилован.

Дарья Васенина, Саратов

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