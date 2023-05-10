Сажать нельзя помиловать

В Волгограде заключен под стражу ранее осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом Арсен Мелконян. Его задержали за дезорганизацию работы СИЗО и рассылку сообщений с угрозами убийством. Волгоградец обещал расправиться с бывшей женой, несовершеннолетней дочерью и судьей, отправившей его в колонию. Подозреваемый оказался в местах ограничения, а затем лишения свободы после того, как избил Романа Гребенюка — отца одноклассницы ребенка сестры Арсена Мелконяна. После столкновения господин Гребенюк впал в кому, через неделю он кончался в больнице. Конфликт у женщины с покойным произошел в родительском чате в мессенджере. Друзья подозреваемого Мелконяна рассказали, что волгоградец вернулся в город, получив помилование от президента РФ за участие в СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградский суд приговорил Арсена Мелконяна к 11 с половиной годам колонии строгого режима

Фото: пресс-служба судов Волгоградской области Волгоградский суд приговорил Арсена Мелконяна к 11 с половиной годам колонии строгого режима

Фото: пресс-служба судов Волгоградской области

Следственный отдел по Центральному району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении 32летнего Арсена Мелконяна, ранее приговоренного к 11 с половиной годам колонии за убийство риэлтора в отделении банка. Его подозревают в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ), угрозе убийством судье (ч. 1 ст. 296 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, в 2022 году подозреваемый, находясь в одном из следственных изоляторов города Волгоград, игнорируя требования сотрудника исправительного учреждения, стал высказывать в его адрес угрозы убийством, сопровождая их попыткой применения насилия, которая была оперативно пресечена»,— говорится в релизе.

С июля 2022 года по февраль 2023го Арсен Мелконян отправлял бывшей жене и несовершеннолетней дочери СМС с угрозами убийством. А в апреле этого года подозреваемый отправлял аналогичные сообщения судье. Приговор первой инстанции по делу об убийстве из-за ссоры в родительском чате вынесла судья Центрального районного суда Виктория Федоренко, а решение по апелляционным жалобам приняла судья Волгоградского областного суда Людмила ­Лепилкина.

Арсена Мелконяна задержали при помощи сотрудников спецподразделения Росгвардии. Меру пресечения 5 мая вынес судья Центрального суда Волгограда Олег Полянский. Подозреваемого Мелконяна заключили в СИЗО до 3 июля этого года. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе инстанции. В картотеке дел суда информации об этом заседании не содержится, а у судьи Полянского в указанный день заседаний не было.

В мае 2022 года Центральный районный суд Волгограда приговорил к реальным срокам Арсена Мелконяна, его сестру Анну Мелконян и ее мужа Армана Смбатяна. Их признали виновными в гибели 41летнего риелтора Романа Гребенюка, конфликт фигурантки с которым произошел 23 октября 2020 года в родительском чате во время обсуждения домашнего задания школьников — дети оппонентов учились вместе.

В течение того дня Арсен Мелконян и Арман Смбатян присылали Роману Гребенюку сообщения с угрозами и требовали встречи с ним. Изначально господин Смбатян явился к работе оппонента, но тот отказался выйти. После этого трое фигурантов пришли в отделение банка, где в этот момент находился господин ­Гребенюк.

Арсен Мелконян подошел к мужчине, несколько раз ударил по голове и покинул здание. Суд выяснил, что Арман Смбатян «должен был наблюдать за окружающей обстановкой» с готовностью «принять непосредственное участие в драке».

Роман Гребенюк получил открытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в состоянии комы. 1 ноября он скончался. У мужчины осталась 13летняя дочь.

Арсену Мелконяну предъявили обвинение в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом (ч. 4 ст. 111 УК РФ); Анне Мелконян — в подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда (п. «а» ч. 4 ст. 33 и ч. 3 ст. 111 УК РФ); Арману Смбатяну — в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 30 и п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Анна Мелконян и Арман Смбатян не признавали вину. Женщина настаивала на том, что не рассказывала о конфликте в родительском чате родственникам и не просила защищать ее честь. Господин Смбатян заявлял, что не причастен к конфликту.

Арсен Мелконян отрицал факт высказывания угроз и просил суд заменить статьи на убийство по не­осторожности.

Центральный районный суд приговорил Арсена Мелконяна к 11 с половиной годам колонии строгого режима, Армана Смбатяна — к семи годам строгого, а Анну Мелконян — к пяти с половиной годам колонии общего режима.

Апелляционную жалобу подавали и защитники, и обвинители. Прокурор просил ужесточить наказание; адвокаты Анны Мелконян и Армана Смбатяна — оправдать их подзащитных; представитель Арсена Мелконяна — отменить приговор и направить дело на новое рас­смотрение.

Из-за большого объема исследуемых документов жалобы рассматривали на семи заседаниях в режиме видео-конференц-связи. 7 сентября 2022 года Волгоградский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

В минувшем апреле несколько Telegram-каналов и местных СМИ написали, что Арсен Мелконян вернулся в Волгоград после того, как якобы в составе ЧВК «Вагнер» побывал в зоне СВО и получил ранение. Тогда к дому осужденного Мелконяна приехали журналисты портала V1.RU, им открыл мужчина, представившийся другом хозяина, и сообщил, что тот получил помилование президента РФ.Сам Мелконян к журналистам не вышел.

Дарья Васенина