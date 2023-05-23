Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краснодар стал лидером в РФ по числу зарегистрированных ДТП

Краснодар признан лидером по количеству аварий с легковыми автомобилями в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании «Согласие» (данные по КАСКО).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Следом за Краснодаром расположилсь Красноярск и Ижевск. Частота страховых случаев по полисам КАСКО в этих регионах составила свыше 40%. Замыкают аварийный рэнкиг Барнаул, Казань и Санкт-Петербург с показателями в диапазоне 33-31 %. Самые «спокойные» районы в плане дорожного движения Иваново, Челябинск, Нижний Новгород, Кострому, Воронеж и Саратов. Показатели аварийности там менее 22 %.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...