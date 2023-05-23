Глеб Никитин предложил Китаю создать совместный индустриальный парк в Нижегородской области

Глава Нижегородской области Глеб Никитин представил инвестиционный потенциал региона на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае 23 мая. Он предложил КНР создать на территории региона совместный индустриальный парк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Минэкономразвития РФ Фото: Пресс-служба Минэкономразвития РФ

«Мы готовы выступить с такой инициативой. Уже готовимся принять на нижегородской земле ряд совместных с китайскими партнерами проектов по производству компьютерной техники, сетевого оборудования и мобильных телефонов»,— сказал Глеб Никитин.

Он указал на перспективы взаимного технологического обогащения Китая и России. Глеб Никитин назвал критически важным развитие микроэлектроники и предложил КНР открыть в России представительства китайских производителей по востребованным направлениям, включая производство электронной компонентной базы, изделий для электроники и оборудования.

Нижегородский губернатор также представил китайским партнерам проект портовой инфраструктуры на Волге. Как писал «Ъ-Приволжье», в регионе планируют создать особую экономическую зону, которая объединит три речных порта на Оке и Волге с железнодорожной, водной и автомобильной транспортной логистикой. Нижегородские власти хотят привлечь 14,1 млрд руб. государственных и частных инвестиций.

В ходе доклада Глеб Никитин озвучил и предложения представителей российского бизнеса по развитию сотрудничества с Китаем. Основные вопросы — снятие ограничений на перемещение российских автоперевозчиков по территории Китая, сокращение налоговой нагрузки на высокотехнологичную продукцию, улучшение взаимодействия с таможней и создание реестра добросовестных российских контрагентов, чтобы снизить для них размер авансов по контрактам.

Российско-Китайский бизнес-форум проходит 23 мая в Шанхае. Делегацию России возглавил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В форуме приняли участие более 1,2 тыс. человек.

Анастасия Еремина