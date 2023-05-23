«Мы прошли все стадии принятия»

По итогам апреля выдача автокредитов в Свердловской области выросла на 19,7% и составила 1,9 тыс., следует из данных НБКИ. Это рекордный показатель за последние полтора года. Эксперты объясняют такую динамику увеличением продаж новых автомобилей из «дружественных» стран и машин с пробегом. В апреле самой популярной маркой по продажам стала отечественная «Лада». Эксперты прогнозируют, что летом объем выдачи кредитов может упасть.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За апрель в Свердловской области выдали рекордное число автокредитов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ За апрель в Свердловской области выдали рекордное число автокредитов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Свердловской области за апрель 2023 года было выдано 1,9 тыс. кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом, что на 19,7% выше показателей предыдущего месяца, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Последний раз число выданных кредитов на автомобили в Свердловской области превышало 1,9 тыс. в декабре 2021 года, когда их было выдано 2,3 тыс. В 2022 году рекордным месяцем с показателем в 1,89 тыс. был январь.

Оживление на рынке автокредитования также отмечают опрошенные «Ъ-Урал» банки. Так, в «Открытии» выдача автокредитов в апреле выросла на 16%. Средний чек по новым автомобилям за месяц увеличился на 8% — до 2 млн руб. По подержанным автомобилям показатель сократился на 1% и составил 1,1 млн руб.

В ВТБ количество сделок по автокредитованию за месяц выросло на две трети, свердловчане оформили автокредиты на общую сумму 185,8 млн руб. «Это в полтора раза превышает объемы продаж в марте и составляет более половины суммы выдач за весь первый квартал. Средний чек сделки в регионе — около 1 млн руб.»,— рассказали в пресс-службе банка.

На рост выдачи автокредитов и их объема повлияло как общее подорожание автомобилей, так и принятие заемщиками новых условий на рынке, пояснил «Ъ-Урал» директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин. «Год назад люди старались меньше тратить, были очень не уверены в завтрашнем дне. Сегодня эта неуверенность во многом отошла. Люди понимают, что и логистика стала дороже, и детали. Мы прошли все стадии принятия: можешь дуться сколько угодно, но будешь тогда пешеходом»,— отметил господин Марамыгин.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, выдача автокредитов выросла в связи с возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из «дружественных» стран и машин с пробегом.

С этим согласился и ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, он отметил, что увеличение предложения автомобилей новых марок произошло в связи с переориентацией на торговлю со странами Востока и Юга.

Напомним, в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО) на Украине BMW Group и Mercedes-Benz заморозили производство на российском рынке. Об уходе объявил концерн Renault, Skoda и Audi. О приостановке импорта автомобилей в Россию сообщила Volvo Car Russia.

Согласно исследованию Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле лидером продаж новых автомобилей на российском рынке стала «Лада» (Lada). Продажи автомобилей отечественной марки за год выросли на 225% и составили 27,6 тыс. Второе место заняла китайская марка Haval, число проданных автомобилей которой выросло на 805% — до 7,3 тыс. На третьем месте — китайская Geely, продажи которой увеличились на 1312%, до 6,1 тыс.

Банки подтверждают лидерство «Лады» по продажам автомобилей и в Свердловской области. Как пояснил Дмитрий Баранов, автомобили отечественного производства хорошо известны потребителям, у них много моделей, есть разные возможности для их приобретения, в том числе и с использованием заемных средств: «Все это способствует тому, что они в числе лидеров по продажам».

По словам участников рынка, в апреле также вырос спрос на китайские марки Haval и Geely и сохранились позиции корейских Hyundai и Kia.

«Сейчас выкладывается новая конфигурация рынка, в которой большая часть будет принадлежать китайцам, оставшиеся корейские марки усилят свою позицию, а европейцы свою часть рынка однозначно потеряют»,— прогнозирует Максим Марамыгин.

По словам господина Баранова, дальнейшая ситуация с автокредитованием в 2023 году в первую очередь будет зависеть от положения дел в экономике, ситуации с доходами граждан, условий выдачи кредитов. «Летом может произойти снижение объема выдачи кредитов на покупку автомобилей, так как граждане будут тратить средства на отдых и подготовку к новому учебному году, затем количество выдаваемых автокредитов будет расти»,— резюмировал он.

Диана Сунагатуллина