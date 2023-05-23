Благотворительный обед «Цветущий сад», организованный отелем Cosmos Collection Izumrudny Les совместно с народным артистом России Евгением Мироновым, собрал 8,3 млн руб. Все средства направлены на развитие программы «Хочу ходить» благотворительного фонда «Жизнь в движении». Активную поддержку мероприятию оказали группа компании «Медси» и благотворительный фонд «Система». Кульминацией обеда стал аукцион, на котором было представлено 12 эксклюзивных лотов в сфере спорта, развлечений, искусства и творчества.

Один из самых интересных представил музыкант, композитор и посол фонда «Жизнь в движении» Петр Дранга — уникальный сертификат на одно авторское музыкальное произведение, написанное по пожеланию покупателя. Театральный лот представил учредитель фонда «Жизнь в движении» Евгений Миронов — сертификат на персональную экскурсию от художественного руководителя в закулисье Театра наций и индивидуальное приглашение на спектакль. Лот ушел с торгов за 3 млн руб.

Медианная стоимость пятилетнего поддержанного автомобиля, а именно такие модели пользуются наибольшим спросом, составляет 1,6 млн руб. Самыми востребованными марками среди них в текущем году стали Kia, Toyota и Lada. Об этом говорится в исследовании компании «СберАвто», которое имеется в распоряжении ТАСС.

Bing от Microsoft возглавил список поисковиков, используемых в Китае. Им пользуется свыше 37% жителей страны. На втором месте Baidu — его доля 27,01%. Тройку лидеров замыкает Sogou (16,36%), затем идет «Яндекс» (7,45%).