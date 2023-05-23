Образовательное учреждение в Сестрорецке за 1,5 млрд рублей построит компания из Казани

Победителем аукциона на выполнение работ по строительству нового здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения на Приморском шоссе, д. 308, лит. А в Сестрорецке стала казанская компания ООО «Апекс». Она выполнит работы по заказу властей Петербурга за 1,571 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Что это конкретно будет за здание — детский сад или школа — в документации не уточняется. Согласно техзаданию, объект 2-3-4-этажным, рассчитанным на 550 мест. Также в новом здании ГБОУ запроектированы два бассейна, спортзал, актовый зал с эстрадой, зал для занятия ритмикой и танцами, библиотека и медиатека с издательским центром. Все работы необходимо выполнить до 2 июня 2025 года.

Согласно данным СПАРК, ООО «Апекс» было образовано в 2011 году в Казани. С 2021 года единственным учредителем выступает генеральный директор Андрей Пономаренко. В 2022 году выручка компании составила 1,4 млрд рублей. В портфеле госзаказа числится шесть контрактов за 4,8 млрд руб.

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