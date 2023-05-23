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В 2023 году производство мидий на Кубани увеличилось на 40%

В первом квартале текущего года на Кубани произвели 78 тонн мидий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 39,2%. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на данные Федерального агентства по рыболовству.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

По словам заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, рост обусловлен увеличением выращивания моллюсков в Сочи, кроме того, положительная динамика в аквакультуре — это следствие их востребованности и импортозамещения.

Как развивается рыбопромышленная отрасль Кубани и Крыма

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае производство устриц снизилось вдвое, до 10 тонн, в то время как годом ранее показатель достигал 19 тонн. 

Валерия Каманина

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