В 2023 году производство мидий на Кубани увеличилось на 40%

В первом квартале текущего года на Кубани произвели 78 тонн мидий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 39,2%. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на данные Федерального агентства по рыболовству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По словам заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, рост обусловлен увеличением выращивания моллюсков в Сочи, кроме того, положительная динамика в аквакультуре — это следствие их востребованности и импортозамещения.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае производство устриц снизилось вдвое, до 10 тонн, в то время как годом ранее показатель достигал 19 тонн.

Валерия Каманина