Сибирь в два раза увеличила импорт какао-продуктов с начала года

С января по апрель 2023 года ввоз импортных какао-продуктов для кондитерских фабрик Сибири вырос в два раза, сообщает Сибирское таможенное управление. Товары чаще всего ввозились из стран Африки. Также в этом году увеличился импорт какао-продуктов из Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Экспорт какаосодержащих продуктов из регионов Сибири в начале этого года показал положительную динамику. Так, в январе-апреле сибирские производители отправили за рубеж около 240 т шоколадного печенья, что на 40% выше показателя прошлого года.

Также из Сибири экспортировали более 9 тыс. т шоколада и изделий из него, что соответствует показателям прошлого года. В основном предприниматели вывозили шоколадные батончики и конфеты в шоколадной глазури. Поставки осуществлялись в 14 стран мира.

«Такая динамика свидетельствует о стабильно высоком спросе на продукцию сибирских предприятий пищевой промышленности, развитии перерабатывающих линий», - считает начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

В марте этого года «Ъ-Сибирь» писал об увеличении в 13 раз чистой прибыли шоколадной фабрики «Новосибирская». Руководство компании отмечало, что в 2023 году предприятие намерено увеличить объем производства и продаж до 7 тыс. т в год. Рост планируется, в первую очередь, за счет расширения географии продаж.

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Лолита Белова