Шоколадная фабрика «Новосибирская» увеличила чистую прибыль в 13 раз

По итогам 2022 года ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» (входит в холдинг «Объединенные кондитеры») получила выручку в размере 1,8 млрд руб. (годом ранее – 1,7 млрд), следует из данных бухгалтерской отчетности компании. При этом чистая прибыль организации увеличилась до 142,6 млн руб. против 10,6 млн руб. в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее руководство предприятия сообщало, что в 2022 году на фабрике произведено около 6 тыс. тонн продукции, что примерно соответствует уровню 2021 года. В 2023 году компания рассчитывает увеличить объем производства и продаж до 7 тыс. тонн в год. Рост планируется, в первую очередь, за счет расширения географии продаж.

Год назад кондитерские компании в Новосибирской области сообщали о росте цен на свою продукцию на 15–30%. Компании тогда отмечали, что на фоне антироссийских санкций они столкнулись с дефицитом европейского сырья, оборудования и упаковки, а также значительным (от 50 до 200%) ростом стоимости других продуктов и расходных материалов. Тогда же Росстат сообщал, что стоимость сахара в Новосибирской области в марте составила в среднем 94,05 руб. за кг, в феврале — 61,37 руб., а годом ранее (в марте 2021 года) — 51,55 руб. Инфляция по группе товаров «кондитерские изделия» в марте 2022 года составила 24,7% против 13,6% в феврале.

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Оксана Павлова