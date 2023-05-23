«Эфко» вложит 150 млн рублей в новое бизнес-направление «Здоровое долголетие»

Крупный производитель соусов и растительных масел «Эфко» (есть активы в регионах Черноземья) инвестирует 150 млн руб. в исследования для создания нового бизнес-направления «Здоровое долголетие», рассказали в пресс-службе компании. 50 млн руб. уже освоено за два года, результаты разработок были представлены на конференции DeepFoodTech 2023.

«Проект по здоровому долголетию подразумевает разработку линейки инновационных препаратов, запускающих в организме человека процессы аутофагии и способствующих обновлению внутриклеточных структур. Фактически речь идет об управляемом продлении физиологической молодости клеток. Чтобы человеческие клетки могли избавиться от “старья“ в виде обветшалых внутриклеточных компонентов и сделать себе новые»,— рассказали в «Эфко».

После первого этапа исследования ученые создали систему высокопроизводительного скрининга активаторов аутофагии, которая основана на клеточных культурах. В скрининге были задействованы роботизированные системы для добавления веществ и автоматического наблюдения за клетками МГУ.

«Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. ГК выпускает соусы и растительные масла под марками «Слобода», Altero, маргарины «Добавкин», «Добрый пекарь», растительные альтернативы мясных и молочных продуктов Hi!. В 2021 году выручка «Эфко» выросла на 56%, до 223 млрд руб.

Мария Старикова

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