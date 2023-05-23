«BIM позволяет автоматизировать многие рутинные процессы в любых сферах»

Руководитель BIM-департамента компании «Атомстройкомплекс» Роман Овсянкин:



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено компанией «Атомстройкомплекс» Фото: Предоставлено компанией «Атомстройкомплекс»

— В холдинге был создан отдельный BIM-департамент, над чем сейчас он работает?

— Нам удалось поставить на поток создание моделей, отвечающих нашим требованиям, обучить работе с моделью и ее данными сметчиков, специалистов ПТО, руководителей проектов, подключить к BIM-процессам наше производство. Все новые проекты, которые сегодня создаются в нашем проектном институте, выполняются в модели — это жилые комплексы «Народные кварталы», «Квартал энтузиастов», «Discovery Residence», «Просторы», «Nova park». Таким же образом и все социальные объекты по всем дисциплинам сегодня выполняются в модели. Для наших проектировщиков и сторонних пользователей создается специальная интернет-платформа АТОМ.BIM, где можно ознакомиться с нашими библиотеками и методикой работы, а также одноименный модуль собственных программных разработок для автоматизированного проектирования.

— Многие столкнулись с трудностями после ухода зарубежных поставщиков ПО. С какими компаниями сотрудничаете вы?

— Для реализации дальнейшей цифровой трансформации компании в качестве одного из компонентов для среды общих данных мы используем российскую платформу Tangl. Месторождение этого программного обеспечения — Екатеринбург. Мы адаптировали настройку платформы под цели нашей компании и сейчас приступаем к решению задач, связанных с автоматизацией калькуляций, планированием, контролем порядка и объемов выполнения работ, производственной загрузкой предприятий, технадзором строительства и других процессов. Для реализации этих процессов нами разработана унифицированная система классификации. Наш подход не ограничен условием строгой кодификации, мы используем метод автоматической генерации позиций классификатора, который не требует внесения кодов в среде разработки информационной модели. Уже сейчас использование такой системы заметно упростило процесс работы сметных отделов и ПТО.

— Если кратко объяснять, как повышается эффективность работ с помощью BIM?

— Традиционное 2D-моделирование подразумевает, что вы не можете доверять приведенным в проекте спецификациям, и первое, что делаете, получив проект в работу, — пересчитываете объемы. Сегодня, помимо автоматически полученной выгрузки непосредственно в свой сметный программный комплекс, специалист может интерпретировать данные из модели, проще говоря, провести проверку. Трехмерная модель позволяет соотносить материалы, которые применяются в проекте, с классификатором, и фактически получать готовую смету по проекту.

Указанные в модели объемы можно визуализировать в 3D, что позволяет оценить их визуально. Такой подход позволяет выгружать из модели объемы, которые реализует в проекте каждый отдельный подрядчик, тем самым повышать эффективность планирования и производительность труда в целом. В среднем составление полного перечня объемов работ и материалов в модели происходит в 10 раз быстрее, чем вручную.

Сейчас мы приступаем к автоматизации сбора данных для формирования точной финансовой модели. Работаем над переводом на цифровую основу экспертно-проверочных мероприятий технического надзора. BIM дает возможность автоматизировать рутинные процессы в любых сферах — даже покупатель квартиры на ранних этапах может влиять на модель будущего объекта, выбирая через отдел продаж тип отделки в квартире, меблировку либо расположение выключателей и розеток.

Мы хотим внедрить работу с BIM-моделью на всех этапах жизненного цикла объекта и во всех подразделениях, которые вносят или извлекают из нее информацию. Так удастся получить полноценный анализ всего объема имеющихся данных об объекте — а значит, делать точные прогнозы, снижать издержки, связанные с устранением недочетов, и повышать эффективность работы компании.

Беседовал Алексей Буров