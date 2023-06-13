Сегодня исполняется 67 лет президенту Группы ГАЗ Вадиму Сорокину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Сорокин

Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ Вадим Сорокин

Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ

Его поздравляет генеральный директор ПАО КАМАЗ Сергей Когогин:

— Уважаемый Вадим Николаевич! Примите искренние поздравления с днем рождения! Вы принадлежите к плеяде современных российских руководителей, управленцев нового времени. Сегодня российская автомобильная промышленность переживает непростые времена, которые побуждают нас решать неординарные вопросы, преодолевая трудности и очередные экзамены на профессионализм и зрелость. Вы и возглавляемая Вами Группа ГАЗ успешно справляется со всеми новыми вызовами. Успехов Вам, здоровья, счастья и благополучия! Пусть рядом будут единомышленники и друзья, а работа на благо российского машиностроения приносит положительные эмоции и убедительные результаты!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»