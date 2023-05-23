«Ведомости»: бизнес попросил пересмотреть подход к расчету налога на сверхприбыль

«Деловая Россия» попросила Минфин проработать методологию определения налоговой базы для расчета разового сбора (windfall tax), сообщают «Ведомости». В частности, организация попросила учесть инвестиции, сделанные компаниями в период 2018–2019 годов. По данным издания, Минфин выступает против внесения корректировок.

«Деловая Россия» сообщила о своей инициативе в письме, направленном в адрес замминистра финансов Алексея Сазанова 10 мая. В документе уточняется, что в текущей формулировке законопроекта «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» под обложение подпадают не только организации, получившие дополнительную прибыль из-за благоприятной ценовой конъюнктуры. Как пояснили в «Деловой России», у организаций, которые расходовали средства в 2018–2019 годах интенсивнее, чем в 2021-м и 2022-м, прибыль базисного периода будет ниже, а сумма — выше. У компаний, осуществивших вложения в более ранние периоды, вырастет показатель прибыли за 2021–2022 годы, но в обоих случаях организации вынуждены выплатить дополнительный налог от нормальной, а не сверхприбыли, отмечается в письме.

Кроме того, в «Деловой России» заявили, что при сравнении финансовых результатов за 2021–2022 годы с периодом 2018–2019 годов будут учитываться доходы, связанные с объективным ростом экономики за последние пять лет, в том числе естественный инфляционный рост. В этой связи «Деловая Россия» предлагает определять сверхприбыли на основе более сопоставимых периодов — к примеру, как превышение показателя за 2022 год над 2021-м или как превышение среднего арифметического прибыли за 2021–2022 годы над 2019–2020 годами.

По словам источника «Ведомостей», Минфин выступает против корректировки законопроекта. Однако позиция правительства по этой теме еще не выражена столь явно, и этот вопрос будет обсуждаться, утверждает собеседник издания.

По замыслу властей, от windfall tax сбора освободят нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес и компании с доналоговой прибылью за 2021–2022 годы менее 1 млрд руб. В Минфине говорили, что сбор можно будет выплатить в размере 5% в 2023 году или 10% — в 2024-м. Российские власти ожидают получить таким образом около 300 млрд руб. Минфин просил профильные ведомства согласовать законопроект до 10 мая.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Windfall tax обозначил критерии».

Лаура Кеффер