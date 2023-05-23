«От ручной работы мы перешли к BIM-модели»

Руководитель службы развития продукта и BIM-технологий Группы «Эталон», Денис Смирнов



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено ГК «Эталон» Фото: Предоставлено ГК «Эталон»

— Расскажите, насколько BIM-технологии сейчас внедрены в работу компании?

— Технологии информационного моделирования Группа «Эталон» начала использовать более 10 лет назад. А процессы по переходу компании в цифровую среду стартовали в 2014 году. Мы начали с проектирования архитектуры, росли постепенно и к 2019 году полностью перевели все разделы проектирования в BIM-среду. Мы также разработали ряд собственных цифровых продуктов для оценки земельных участков, проектирования, стройки, продаж. В планах — перевод в BIM и процессов, связанных с эксплуатацией. На данный момент мы проводим оценку потребностей сервисного бизнеса.

Также один из наших экспериментов — это работа с квартирографией. От ручной работы дизайнеров, а именно они раньше готовили планировки квартир на сайт, мы перешли к выгрузке и адаптации планировочных решений из BIM-модели. За счет этого время на создание квартирографии удалось сократить практически на 94%. Кроме того, сейчас готовим первый проект в BIM по функциональному программированию дворового пространства.

— Вы сказали про дворовые пространства, здесь в чем плюс перехода в BIM?

— Сегодня дворы в составе жилых проектов имеют едва ли не большее значение, чем планировочные решения и общие домовые пространства. Они — значимая часть качественной жилой среды. Традиционно процесс создания хорошего двора требовал много «ручного» планирования. Сегодня мы научились программировать процесс, собирая определенные модули. Начинаем с компоновки жилого двора, продумываем, как трассируем дорожки, выделяем функциональные зоны. Далее собираем наполнение площадок: игровые модули, рекреационные и другие. При программинге учитывается много критериев, таких как возраст детей, функционал и пр. Модель автоматически отбраковывает некорректные компоновки. К примеру, она «знает», что нельзя компоновать детские игровые площадки до 3 лет с площадками для детей более взрослого возраста. В итоге формируется функциональная программа для каждого двора в разных размерах. Сейчас у нас разработаны модули дворов S, M и L. И проектировщику достаточно задать размер двора в том или ином комплексе и выбрать оптимальную программу. Такой подход универсален, его можно применять в разных регионах.

В отрасли налицо нехватка специалистов, которые занимаются проектированием объектов благоустройства, поэтому мы сделали ставку на автоматизацию этой функции с помощью BIM. Так мы повышаем производительность собственного проектного института: мы способны нарастить объемы проектирования без кратного увеличения профильных специалистов и транслируем в разные регионы большой объем информации. В этом и помогает BIM. Если говорить про применение BIM при создании дворовых пространств, то мы скорее среди первых здесь. Точно так же, как и в сфере BIM-моделирования интерьеров. Хотя нужно отметить, что наши коллеги из тройки ведущих застройщиков в РФ также активно работают с BIM-технологиями.

— Влияет ли как-то на потребителя/покупателя, что дом был создан именно в BIM-среде?

— Для потребителя — это в первую очередь точность. Мы знаем случаи, когда человеку после покупки квартиры говорят: «мы построили вашу квартиру на 2 кв. м больше, нужно доплатить». Для покупателя, особенно ипотечного, это может быть неприятно. В целом, клиент не видит процесса применения BIM-моделирования, но оценивает качество и точность выполненных работ. Сейчас уже очевидно, что данные технологии повышают точность работы у всех исполнителей от проектирования до стройки. А в перспективе, когда станет массовым процесс передачи и эксплуатации комплексов в цифровом формате, BIM-модель станет настоящим цифровым паспортом проекта, которым можно будет пользоваться на всем его жизненном цикле.

— С 2024 года застройщики в России должны будут перейти на BIM, по вашему мнению, успеет ли отрасль это сделать?

— Сегодня не менее 60% общего объема проектов рынка девелоперов приходится на первую двадцатку игроков. Среди этих застройщиков большинство уже используют BIM-технологии и умеют работать со всеми технологиями: и с иностранными (которые ушли из-за санкций), и с нынешними.

Что касается средних и мелких компаний, то здесь ситуация хуже. Потому что для них это большой расход ресурсов, большие вложения на стадии проектирования, стройки и эксплуатации. Поэтому собственной разработкой технологий и занимаются компании из первой десятки-двадцатки, а небольшие застройщики чаще всего покупают готовые решения.

Сегодня многие крупные девелоперы, которые несколько лет назад начали внедрять BIM, приходят к тому, что этим уже можно делиться и продавать. Мы продаем свои наработки, значительную часть своей экосистемы. В случае, когда подавляющее большинство игроков рынка получают возможность приобрести готовое решение, переход становится реален. 3–4 года назад переходить было бы очень дорого.

Беседовала Мария Игнатова