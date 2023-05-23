Заведующий кафедрой ТИМ в строительстве УрФУ, почетный строитель РФ, доктор экономических наук Станислав Придвижкин



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По информации, которая есть на Кафедре технологий информационного моделирования в строительстве УрФУ на сегодня, в той или иной мере 100% девелоперов и застройщиков освоили какие-либо элементы Технологий информационного моделирования в строительстве (ТИМ). Но проблема заключается в том, что большинство наших компаний остановилось на «рисовании» 3D цифровых информационных моделей (ЦИМ) объектов капитального строительства, но не далее. Тех, кто использует ТИМ при работе с банками, уже меньше, и еще меньше тех, кто работает с ЦИМ на стройке, планируя и контролируя работу и затраты. А в эксплуатации сейчас — почти вакуум. Хотя государство как минимум по объектам здравоохранения и образования должно начинать учить свои службы эксплуатации.

Потенциально успеть полностью перейти в ТИМ в 2024 году отрасль еще может. Минстрой прилагает усилия в рамках бюджетных объектов, но почему-то никто не учитывает дополнительные затраты, которые возникают у проектировщиков, а главное, у подрядных организаций, следовательно, бюджетная линия может «подвиснуть». Кроме того, сложен и затратен переход на новое, отечественное программное обеспечение (ПО). При этом если срок перехода сокращается, то затраты, напротив, возрастают.

Застройщики коммерческого сектора пока надеются 2–3 года поработать на старом ПО, и их можно понять. Компании понесли значительные затраты времени, сил и денег. Они настроились и наработали опыт в определенном ПО, для него сделано много приложений и утилит. Надо отбить затраты, а уж потом думать о перевооружении. Тем более для государственных нужд можно конвертировать ЦИМ в IFC — открытый формат, поддерживаемый всеми экосистемами ТИМ, в т.ч. и отечественными.

Внедрение с нуля для застройщика полного цикла (свое проектирование, генподряд и т.д.) достаточно долго (около двух лет в самом оптимистичном варианте) и затратно (оценка дает 20–25 млн в год). Но тогда возникает вопрос, зачем нам ТИМ? Качественная ЦИМ снимает большинство коллизий, которые возникают на стройке с обычным проектом в 2D, кроме того, ТИМ — это система обмена, хранения и применения правильной, актуальной информации. Полная прозрачность по объемам материалов и работ. Возможность автоматизировать, используя классификаторы (у государства КСИ), и все экономические составляющие, в т.ч. сметы. Это все вместе дает экономию, которая на порядок превосходит затраты. Но требуется приложить голову и хотеть иметь реальные цифры для контроля затрат, а этого хотят не все. Главный бенефициар ТИМ — это эксплуатация (не 2–3 года стройки, а 100 лет жизни недвижимости), чего пока мы еще не видим и экономически не можем оценить.