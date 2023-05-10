У Биржевого моста открыли паромную переправу через Неву

В Петербурге открыли паромную переправу, дублирующую Биржевой Мост. Она связывает Петропавловскую крепость со спуском со львами на Адмиралтейской набережной. Об этом 10 мая рассказали в пресс-службе оператора перевозок «Астра Марин».

Тримараны начали курсировать с интервалом 10 минут. Сам маршрут длиной 1,3 км занимает 7 минут поездки. Каждый тримаран рассчитан на 11 пассажиров. В этом сезоне паром будет курсировать ежедневно с 11 до 20 часов. Стоимость одной поездки составляет 100 рублей, дети до 3-х лет переправляются бесплатно.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге открыли движение транспорта на Биржевом мосту. Там проходил демонтаж временных опор в рамках капитального ремонта.

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