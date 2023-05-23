Один из предполагаемых белгородских диверсантов находится в розыске за создание экстремистского сообщества

Один из участников нападения на Белгородскую область — россиянин Алексей Левкин, пособник первого в РФ фигуранта уголовного дела о наемничестве Романа Железнова, сейчас находится в розыске и заочно арестован с 2018 года. Об этом сообщает ТАСС. Алексея Левкина опознали на видео, которое было размещено диверсантами.

«Левкин Алексей Сергеевич, 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ»,— следует из данных базы МВД РФ. В 2018 году он обвинялся по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества, до десяти лет тюрьмы) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в том числе с использованием интернета, до пяти лет лишения свободы).

Солиста неонацистской блэк-метал группы М8Л8ТХ («Молот Гитлера») Алексея Левкина опознал член комиссии совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Дюков, проводя анализ опубликованных диверсантами видео. «В 2006 году вместе с другими скинхедами обвинялся в четырех убийствах и пяти нападениях, а также надругательстве над еврейским кладбищем. Откосил в дурке, откуда вышел в 2010 году. В 2014-м на него завели новое дело за участие в неонацистском сообществе, бежал на Украину, вступил в "Азов" (признан в РФ террористическим и запрещен)»,— пишет господин Дюков в Telegram.

Подробнее о проникновении диверсантов в Белгородскую область читайте в публикации «Ъ-Черноземье».