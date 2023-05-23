Природный пожар в Алтайском крае перекинулся на территорию Казахстана

Пожар из Алтайского края перешел на территорию Абайской области Казахстана. Возгорание произошло в государственном лесном заповеднике «Семей орманы», сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию казахстанского региона.

По ее данным, вчера, 22 мая, на территории Алтайского края РФ вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы. Позднее огонь перешел на территорию Казахстана, площадь возгорания оценивается в 70 га.

По поручению главы региона Нурлана Уранхаева на место возгорания направлен замруководителя администрации области Димитрий Гариков. В ликвидации пожара задействованы 148 человек и 48 единиц техники.

«Глава региона держит ситуацию на контроле. Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет. Тем не менее все службы готовы к эвакуации. Необходимые действия по тушению отрабатываются совместно со службами ЧС»,— добавили в пресс-службе.

Накануне МЧС заявило о стабилизации обстановки с природными пожарами в России. По его данным, в 15 российских регионах действует 78 очагов на площади более 6,4 тыс. га. В мае из-за возгораний вводили режим ЧС в Курганской, Омской и Тюменской областях. В Курганской области режим ЧС отменили, но там в результате возгораний погиб 21 человек.

О развитии ситуации читайте в публикации «Ъ» «Сводки с полей сожжений».

Лаура Кеффер