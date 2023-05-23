Скончался спикер заксобрания Омской области Владимир Варнавский

В Омской области скончался спикер законодательного собрания региона Владимир Варнавский. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. «Дорогие омичи, у меня с утра грустная новость. Ушел из жизни председатель законодательного собрания Омской области Владимир Алексеевич Варнавский. Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас»,– сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Быховец/Коммерсантъ Фото: Сергей Быховец/Коммерсантъ

Также соболезнования семье и близким Владимира Варнавского опубликовал официальный Telegram-канал горсовета Омска. «Владимир Алексеевич советский и российский государственный и политический деятель, бессменный председатель законодательного собрания Омской области с 1994 года»,– говорится в сообщении.

Владимир Варнавский родился в 1947 году в Омске. Начал трудовую деятельность в 1963 году рабочим на радиозаводе им. А.С. Попова, с 1973 года работал в партийных органах, с 1985 года – первый заместитель председателя Омского горисполкома, с 1990 по 1993 – народный депутат РСФСР, депутат и председатель Омского городского Совета народных депутатов, заместитель главы администрации Омской области. В 1996 году Владимир Варнавский – член Совета Федерации, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Избирался депутатом и председателем заксобрания Омской области с 1994 года по 2021. Награжден Орденом Почета, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Александра Невского, Орденом Дружбы, золотым знаком Совета Федерации РФ «За развитие парламентаризма» и почетным знаком Госдумы Федерального Собрания РФ «За заслуги в развитии парламентаризма».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова