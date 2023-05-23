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Коммерсантъ FM
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«Яков и партнеры» прогнозирует исчезновение до 80% малых и средних банков за 10 лет

65–85% малых и средних российских банков исчезнут в течение 10 лет, считает консалтинговая компания «Яков и Партнеры» (бывшее российское подразделение McKinsey). Эксперты связывают это с ростом конкуренции со стороны крупнейших кредитных организаций, которые активно внедряют цифровые технологии и повышают качество обслуживания.

«Яков и партнеры» в своей оценке основывается на опыте прошлых кризисов и с учетом нынешней ситуации. «В текущих условиях средние и малые банки могут столкнуться с серьезными проблемами»,— говорится в отчете компании, выдержки из которого приводит «РИА Новости».

Консалтинговая компания ожидает, что крупнейшие банки продолжат усиливать свои позиции, поэтому малые и средние кредитные организации не смогут оставаться конкурентоспособными «в своих клиентских и продуктовых нишах». Крупные банки будут расширять региональное присутствие там, «где сильны локальные игроки». Средние и малые банки могут быть поглощены или самостоятельно уйдут с рынка.

«Яков и партнеры» также спрогнозировал снижение чистого операционного дохода «классических» банков-эмитентов на 20–50 млрд руб., если клиенты таких площадок, как «Яндекс Маркет», Wildberries и Ozon будут расплачиваться на этих сайтах картами, которые предлагают эти площадки. Маркетплейсы ранее присоединили к себе банки и теперь предлагают клиентам преимущества при оплате товаров собственными картами.

О перспективах кредитования в 2023 году — в материале «Ъ» «Банкам готовят рекордную прибыль».

Леонид Уварчев

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