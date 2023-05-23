Воронежский молочный комбинат «Молвеста» в 2022 году увеличил выручку до 31 млрд рублей

ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"», одно из основных юрлиц основанного депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым холдинга «Молвест», за 2022 год увеличил выручку по сравнению с прошлым годом на 24% — с 24,9 до 31 млрд руб. Это следует из годовой бухгалтерской отчетности, опубликованной компанией.

При этом чистая прибыль ПАО выросла более чем втрое — с 425,7 млн руб. до 1,4 млрд руб., следует из данных Rusprofile. Дебиторская задолженность увеличилась на 25% — до 5,1 млрд руб., кредиторская — на 5%, до 1,2 млрд руб.

Холдинг «Молвест» — российский производитель и переработчик молока, один из крупнейших в Черноземье производителей готовой молочной продукции и переработчиков молока. Продукция торговых марок холдинга представлена более чем 30 тыс. магазинов в 30 регионах РФ, а также за ее пределами. В молкомплексах содержится более 30 тыс. коров, ежегодно холдингом перерабатывается более 500 тыс. т молока, выпускается около 250 наименований молочной продукции восьми торговых марок: «Вкуснотеево», «Молвест», «Felicita», «Нежный возраст», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы» и «Кубанский хуторок».

Мария Старикова