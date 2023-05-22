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Коммерсантъ FM
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Греф заявил о больших перспективах экономического роста Китая в сравнении с США и ЕС

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у Китая больше возможностей для экономического роста, чем у Евросоюза и США. Главным образом это связано с тем, что экономика КНР основывается на инвестициях, добавил он.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«В структуре ВВП Китая гораздо больше инвестиций — более 40%,— чем в США или Европе, где этот показатель — около 20%. Так что производственные мощности можно наращивать более высокими темпами»,— заявил глава Сбербанка в интервью агентству «Синьхуа».

Значительные средства, подчеркнул Герман Греф, инвестируются в зеленую энергетику и искусственный интеллект — «в самые перспективные отрасли экономики». Кроме того, на экономику страны, считает господин Греф, повлияло открытие страны после эпидемии COVID-19, благодаря чему увеличилась деловая активность.

«Еще в 2020 году Китай по внешнеторговым потокам был главным партнером для более чем 50 стран, в том числе для Юго-Восточной Азии. И наибольшее значение это приобретает в кризисные периоды, например в 2008 году, когда китайская экономика продолжала расти даже на фоне "всемирной великой рецессии". Таким образом, сбалансированная макроэкономическая политика в Китае — это всегда важный стабилизатор для мировой экономики»,— заключил Герман Греф.

В первом квартале 2023 года экономика Китая выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Главным фактором, повлиявшим на восстановление экономики, стало снятие жестких антиковидных ограничений, действовавших в стране на протяжении почти трех лет. По ожиданиям МВФ, рост китайской экономики в этом году ускорится до 5,2%, а в 2024-м замедлится до 4,5%.

Подробнее о прогнозах — в материале «Ъ» «Азия ростом вышла».

Лусине Баласян

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