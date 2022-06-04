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Коммерсантъ FM
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Международный экономный форум

Петербургским отелям не хватает загрузки на период ПМЭФ

Стремление урезать расходы и прогнозируемое падение интенсивности контактов с международными партнерами снижает интерес бизнеса к ПМЭФ. В этом году загрузка отелей Санкт-Петербурга на период форума может сократиться на 5–10 процентных пунктов. Средняя стоимость размещения в городе на время форума тем не менее выше базовой, а часть отелей из-за внимания регуляторов перешла на закрытые продажи: элитные номера доступны только по заявкам.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Загрузка отелей Санкт-Петербурга в период ПМЭФ (15–18 июня) в этом году может оказаться на 5–10 процентных пунктов ниже прошлогодней, опустившись до примерно 75%. Такой прогноз формулирует управляющий директор PFM Яна Уханова. Она связывает динамику с сокращением числа международных участников форума. Совладелец Sokroma Hotels Group Дарья Ковалевская оценивает текущую среднюю загрузку в 65%. В прежние годы за три недели до форума заполняемость уже была 85–90%, указывает она. По словам госпожи Ковалевской, текущий показатель еще может вырасти, так как для кризисов характерна низкая глубина бронирования.

Согласно данным на сайте мероприятия, пакет участника ПМЭФ в этом году стоит 960 тыс. руб. В 2021 году предлагались варианты за 840 тыс. и 960 тыс. руб. К 1 июня участие подтвердили 115 стран и территорий, 2,7 тыс. представителей бизнеса, более 1 тыс. из которых — главы компаний. В 2021 году в ПМЭФ участвовали 141 страна, 5 тыс. представителей компаний, 1,5 тыс. руководителей.

Руководитель OneTwoTrip for Business Ани Алексанян не видит увеличения спроса бизнеса и на поездки и полеты в Санкт-Петербург на период ПМЭФ в этом году. Тренд она связывает как со стремлением клиентов в целом сократить расходы, так и с опасениями, что представителей иностранных компаний на мероприятии будет немного. «Участие может быть плодотворным только для бизнеса, определяющего развитие на дружественных зарубежных рынках, и то при условии, что на мероприятии будут новые игроки»,— говорит она. Директор по маркетингу компании «Ракета» Дарья Зубрицкая уточняет, что активнее всего в этом году в ПМЭФ будут участвовать IT-компании, предприятия добывающей, обрабатывающей и химической промышленности, застройщики. Руководитель «Туту Командировок» Наталья Погиблева вспоминает, что в 2021 году на неделе ПМЭФ с 31 мая по 6 июня число пассажирских прибытий в город было на 20% выше, чем неделей ранее.

Тариф на размещение в отелях Санкт-Петербурга в период ПМЭФ традиционно повышается, заметнее всего — в высокобюджетном сегменте. По данным Ostrovok.ru, средняя стоимость бронирования ночи в отеле категории «пять звезд» 15–18 июня находится на уровне 16,4 тыс. руб. за ночь, что на 27% выше, чем неделей позже. В категории «четыре звезды» цена на время ПМЭФ выше на 16% — 9,6 тыс. руб., в трехзвездных отелях — на 8%, 5,7 тыс. руб. соответственно. В «Ракете» добавляют, что в целом стоимость стандартных номеров на период ПМЭФ для бизнеса за год выросла на 53%, до 11,8 тыс. руб. за ночь. В целом, по словам Дарьи Ковалевской, стоимость размещения в отелях средней ценовой категории в Санкт-Петербурге за год выросла на 10–15% и на лето находится на уровне 4–4,5 тыс. руб. за ночь.

Яна Уханова полагает, что в высоком ценовом сегменте стоимость размещения на ПМЭФ в этом году вырастет более выраженно. Форум позволяет дорогим отелям сформировать финансовые резервы, а спрос на их услуги осенью и зимой скорее всего будет ограничен из-за отмены крупных конференций и низкого спроса интуристов, говорит она. Два собеседника “Ъ” на гостиничном рынке отмечают, что цен на размещение в люксовых отелях Санкт-Петербурга на ПМЭФ в этом году впервые нет в открытом доступе. «Забронировать номер стоимостью от 1 млн руб. и выше можно только через менеджера, по заявке»,— говорит один из источников.

Собеседники “Ъ” связывают политику отелей с прошлогодней инициативой Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая предлагала ввести регулирование цен на отели в период массовых мероприятий. Как отмечали в ФАС, в период ПМЭФ-2019 стоимость элитных номеров в городе доходила до 4,8 млн руб. в сутки против 690 тыс. руб. в сутки в декабре. Инициатива ФАС вызвала резкую критику бизнеса (см. “Ъ” от 2 сентября 2021 года) и реализована в итоге не была.

Александра Мерцалова

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