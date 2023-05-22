Взятка спустилась из главка в район

Как стало известно «Ъ», в Москве за взятку в $1 млн оперативниками ФСБ задержаны бывший сотрудник главного управления кадров Генпрокуратуры РФ Максим Ковалев и прокурор Басманной межрайонной прокуратуры Аркадий Швецов. Максим Ковалев, ранее служивший в управлении служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений, через Аркадия Швецова пытался повлиять на ход одного из уголовных дел. Оказавшись под следствием, Ковалев тут же согласился сотрудничать со следствием, поэтому его поместили под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Отправной точкой для скандального уголовного дела стали оперативные разработки сотрудников управления «М» ФСБ, которое отвечает за выявление преступлений, совершенных сотрудниками полиции, СКР, МЧС, прокуратуры и судейскими служащими.

Недавно чекистам стало известно о попытке некоего лица, в отношении которого ведется предварительное расследование, «решить вопрос» с мерой пресечения с помощью взятки.

Сумму взятки — $1 млн — подследственному якобы назвал его адвокат, имеющий связи в правоохранительных органах.

Однако позднее подследственный усомнился в возможностях юриста, и обстоятельства переговоров стали известны контрразведчикам. В итоге адвокат был задержан и после бесед с оперативниками счел за лучшее пойти на сотрудничество в обмен на освобождение от уголовной ответственности, что предусмотрено примечаниями к статьям УК о взяточничестве.

Вскоре после этого деньги, помеченные специальном раствором, оказались у прокурора из управления служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Главного управления кадров Генпрокуратуры Максима Ковалева. Как отмечают источники «Ъ», операция находилась под личным контролем генпрокурора Игоря Краснова. Сразу после задержания Максим Ковалев был уволен из органов прокуратуры по отрицательным мотивам.

По информации «Ъ», Максим Ковалев начинал работать следователем в Брянске в 2003 году. Недолгое время служил специалистом-экспертом в Главном управлении военной полиции Минобороны, а затем перешел в прокуратуру в Москву, где работал в межрайонных прокуратурах. В Центральном аппарате надзорного ведомства он оказался в 2020 году.

На основании собранных материалов следователями Главного следственного управления СКР по Москве было возбуждено уголовное дело. Судья Пресненского райсуда столицы Елена Абрамова по ходатайству представителей следствия в минувшую субботу избрала для Ковалева меру пресечения в виде домашнего ареста.

Надо отметить, что московское ГСУ СКР вменяет Максиму Ковалеву в вину не получение взятки в особо крупном размере, а посредничество в ее передаче (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Правда, и это преступление относится к категории особо тяжких — за него предусмотрено лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Согласно сложившейся практике, суды при таком обвинении, учитывая наличие связей у фигуранта в силовых ведомствах и опыта расследований, без всяких сомнений отправляют его в СИЗО. Однако в данном случае сыграли роль смягчающие вину обстоятельства. Помимо находящейся в декрете жены, которая является, кстати, сотрудником Центрального аппарата СКР, уже бывший прокурор дал подробные признательные показания.

По информации «Ъ», Маским Ковалев сообщил следствию, что $200 тыс. из $1 млн он собирался поделить с адвокатом-посредником, а остальные $800 тыс. передать непосредственно для «решения вопроса» прокурору Басманной межрайонной прокуратуры Аркадию Швецову.

Последнего также задержали. В ближайшее время Швецову будет предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а материалы для избрания меры пресечения передадут в Пресненский суд. В этом случае следователи ГСУ СКР по Москве уже будут настаивать на отправке фигуранта в СИЗО.

В Генпрокуратуре РФ, отвечая на запрос «Ъ», подтвердили задержание теперь уже бывшего сотрудника. «Генеральная прокуратура Российской Федерации уделяет пристальное внимание вопросам противодействия коррупции, оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона, прежде всего в самой системе прокуратуры»,— особо отметили в надзорном ведомстве.

По словам представителей Генпрокуратуры, коррупционная деятельность фигуранта была пресечена «в ходе планомерной работы во взаимодействии с ФСБ России». «В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств его противоправной деятельности. Отмечаем, что в соответствии с принципиальной позицией Генпрокуратуры России и в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства соответствующая работа будет продолжена»,— заключили в ГП РФ.

Сергей Сергеев, Николай Сергеев