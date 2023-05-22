Совет ЕС принял восьмой пакет санкций в отношении Ирана

Совет Евросоюза объявил о новых ограничениях в отношении пяти физлиц и двух юрлиц из Ирана, которых европейские власти считают ответственными за нарушения прав человека. Таким образом, сейчас в санкционном списке ЕС 216 физлиц и 37 юрлиц. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Под новые ограничения попали:

командир отряда помощи тегеранской полиции сил правопорядка Ирана;

лицо, которое считают причастным к смерти адвоката Марьям Арвин, защищавшей иранских протестующих;

официальный представитель иранской полиции;

секретарь Высшего совета киберпространства Ирана — органа, ответственного за репрессии в киберпространстве.

Активы этих лиц в Евросоюзе будут заблокированы, въезд в страны Евросоюза будет для них закрыт, а гражданам Евросоюза запретят сотрудничество с этими лицами.

Под ограничения также попали Кооперативный фонд Корпуса стражей исламской революции. Как говорится в сообщении Совета ЕС, этот орган отвечает за управление инвестициями корпуса и выделял деньги на репрессии.

Санкции также введены против студенческой организации «Басидж». Как отмечает ЕС, как и представители Корпуса стражей, только в университетских городках, где осенью 2022 года студенты устраивали акции протеста. Как говорится в сообщении Совета ЕС, впоследствии они стали жертвами репрессий и серьезных нарушений прав человека: похищений и пыток.

«Европейский союз выражает свою поддержку фундаментальному стремлению народа Ирана к будущему, в котором будут уважаться, защищаться и реализовываться всеобщие права человека и основные свободы»,— говорится в коммюнике Совета ЕС.

Протесты в Иране начались осенью 2022 года после гибели 22-летней девушки Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов за неправильно надетый хиджаб. После задержания девушка умерла в центре для задержанных. Силы безопасности назвали причиной гибели сердечный приступ. Родные погибшей считают, что она умерла после избиения сотрудниками полиции. Сразу после протестов ЕС осудил «непропорциональное применение силы» против протестующих.

По подсчетам сервиса Castellum.ai, до марта 2022 года Иран занимал первое место по числу введенных против его граждан и компаний санкций. Сейчас на первое место вышла Россия: по данным от 19 мая, против нее введено 15 958 санкций.

Анастасия Ларина