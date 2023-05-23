Стройка давит виноград

ЗАО «Кубанская марка» выиграло иск к администрации Анапы об исключении 284 га из перечня виноградопригодных территорий. Две трети спорной земли планируется под жилое строительство, остальное — под соцобъекты, рекреационную зону и дороги. Суд решил, что у мэрии не было полномочий, чтобы отнести эти земли к виноградопригодным. Юристы считают, что в случае «общественного интереса» у администрации курорта есть шансы оспорить это решение в апелляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На землях, которые мэрия Анапы пытается зарезервировать под виноградники, строительная компания намерена освоить 173 га жилой застройки

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ На землях, которые мэрия Анапы пытается зарезервировать под виноградники, строительная компания намерена освоить 173 га жилой застройки

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ЗАО «Кубанская марка» к администрации Анапы о признании недействительным постановления мэрии о включении 34 земельных участков общей площадью 284 га в список виноградопригодных территорий. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В материалах дела говорится, что ЗАО «Кубанская марка» приобрело спорные земельные участки в 2019 году с целью комплексной жилой застройки. Кто выступил продавцом земли — в судебном решении не указано. Согласно данным публичной кадастровой карты, речь идет о территории, граничащей с микрорайоном Горгиппия.

Спорные участки находились в зоне жилой застройки в границах населенного пункта Супсех. В январе 2020 года «Кубанская марка» подготовила документы по планировке и межеванию территории, провела археологические и инженерно-геологические изыскания. Также компания разработала схему зонирования территории, предусматривающую размещение на 71 га шести детсадов, четырех школ и поликлиники, а также рекреационную зону площадью 30 га, зону улично-дорожной сети площадью 18 га и зону жилой застройки площадью 173 га. Вид разрешенного использования участков был изменен на индивидуальное жилое строительство и на дошкольное, начальное и среднее общее образование.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Кубанская марка» было зарегистрировано в Краснодаре в 1992 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Руководит обществом Марат Степура. Выручка компании в 2022 году составила 1,8 млрд руб., прибыль — 9,6 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2021 году в новом генплане Анапы было отмечено 30 тыс. га виноградопригодных земель. Новый статус защищает виноградники от жилищной застройки и перевода земель под использование в каких-либо иных, кроме виноградарства, целях.

В ноябре 2021 года мэрия Анапы отклонила замечания ЗАО «Кубанская марка» к проекту внесения изменений в генплан курорта. Общество просило сохранить земельные участки в границах населенного пункта без изменения категории земель и разместить их в функциональной зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Причиной отказа застройщику стало отнесение администрацией земельных участков компании к виноградопригодным территориям.

Арбитражный суд Кубани постановил, что полномочия в сфере ведения реестра виноградопригодных земель и включения конкретных земельных участков в этот реестр не относятся к компетенции городской администрации, а являются зоной ответственности Министерства сельского хозяйства РФ. «Органы местного самоуправления в данной сфере не могут действовать в рамках своей общей компетенции, а должны быть прямо наделены законом полномочиями в области виноградорства и виноделия»,- говорится в решении суда.

Администрация курорта, не согласившись с решением АС края, обжаловала его в Пятнадцатом апелляционном арбитражном суде.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в начале мая Арбитражный суд края принял аналогичное решение об исключении 250 га в Анапе из реестра виноградопригодной. Истцами в деле против администрации курорта выступили компании «КавказАгро-4», «Мегаполис», «Винзавод Кавказ» и «АФК». Предприятия потребовали признать недействительным постановление, которым мэрия внесла 139 земельных участков в перечень виноградопригодных земель.

Вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк сообщил «Ъ-Кубань», что в декабре 2020 года губернатором было дано поручение провести работу по инвентаризации виноградопригодных земель как особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий для дальнейшего использования исключительно по целевому назначению. По его словам, такое решение было принято не только для формирования краевого реестра виноградопригодных земельных участков, но также в целях недопущения застройки и защиты таких участков от вывода из сельскохозяйственного оборота.

Господин Вовк пояснил, что, издавая постановление, закрепляющее перечень виноградопригодных земель на территории Анапы (№1240), администрация курорта действовала в пределах установленных полномочий, поскольку законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» установлено, что к вопросам местного значения городского округа относятся в том числе создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. «Согласно статье 1 Закона Краснодарского края “Об основах регулирования земельных отношений“, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий вправе издавать акты, содержащие нормы земельного права»,— комментирует Вячеслав Вовк.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что мэрия Анапы имеет шансы отстоять свою позицию в судах вышестоящих инстанций в связи с тем, что действия администрации направлены на защиту виноградопригодных земель от застройки. «В ситуации наличия общественного интереса суды могут встать на сторону администрации, однако при формальном подходе в удовлетворении жалоб мэрии будет отказано», - полагает спикер.

Тат Гаспарян

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