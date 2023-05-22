Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поручил проработать с экспертами гуманизацию уголовной практики

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым заявил о необходимости проработать с экспертами и депутатами законопроект о гуманизации уголовной практики. Господин Лебедев заверил главу государства, что работа над соответствующим законопроектом близка к завершению.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Вячеслав Лебедев рассказал, что в подготовленном законопроекте речь идет о гуманизации уголовной практики в отношении женщин, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. «Конечная цель этого законопроекта заключается в том, что человек, если он впервые привлечен за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность»,— сообщил господин Лебедев.

Женщин за нетяжкое преступление, совершенное впервые, предлагается не привлекать к уголовной ответственности, даже если у них нет регистрации. По словам Вячеслава Лебедева, ранее полагали, что «раз регистрации нет, где же тогда ее разыскивать», а cейчас у правоохранительных органов «очень большие» возможности установления места пребывания при необходимости. «И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность»,— пояснил господин Лебедев.

«Нужно, как мы и обычно делаем в таких случаях, проработать основательно с экспертным сообществом, с депутатами поработать, с Общественной палатой, а я дам соответствующее поручение Администрации»,— сказал в ответ Владимир Путин.

В декабре 2022 года член Совета по правам человека Ева Меркачева обратилась к Владимиру Путину с просьбой отменить содержание в СИЗО для женщин, которые совершили «ненасильственные преступления». Глава государства пообещал поручить проработать этот вопрос.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...