Путин поручил проработать с экспертами гуманизацию уголовной практики

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым заявил о необходимости проработать с экспертами и депутатами законопроект о гуманизации уголовной практики. Господин Лебедев заверил главу государства, что работа над соответствующим законопроектом близка к завершению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Вячеслав Лебедев рассказал, что в подготовленном законопроекте речь идет о гуманизации уголовной практики в отношении женщин, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. «Конечная цель этого законопроекта заключается в том, что человек, если он впервые привлечен за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность»,— сообщил господин Лебедев.

Женщин за нетяжкое преступление, совершенное впервые, предлагается не привлекать к уголовной ответственности, даже если у них нет регистрации. По словам Вячеслава Лебедева, ранее полагали, что «раз регистрации нет, где же тогда ее разыскивать», а cейчас у правоохранительных органов «очень большие» возможности установления места пребывания при необходимости. «И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность»,— пояснил господин Лебедев.

«Нужно, как мы и обычно делаем в таких случаях, проработать основательно с экспертным сообществом, с депутатами поработать, с Общественной палатой, а я дам соответствующее поручение Администрации»,— сказал в ответ Владимир Путин.

В декабре 2022 года член Совета по правам человека Ева Меркачева обратилась к Владимиру Путину с просьбой отменить содержание в СИЗО для женщин, которые совершили «ненасильственные преступления». Глава государства пообещал поручить проработать этот вопрос.

Лусине Баласян