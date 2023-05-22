КПРФ внесла законопроект об установлении ставки НДФЛ в 30% на годовые доходы свыше 10 млн руб.

Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об установлении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 30% для доходов, которые превышают 10 млн руб. в год. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Правительство инициативу коммунистов не поддерживает.

В пояснительной записке авторы законопроекта сообщили, что доходы российского бюджета из разных источников сокращаются, бюджетный дефицит растет и к концу года может составить 5 трлн руб. при ликвидной части ФНБ в 6 трлн руб.

«Налоговым инструментом надо пользоваться. Именно поэтому фракция КПРФ предлагает ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы. А именно, сохраняя действующие ставки НДФЛ, ввести новую ставку в размере 30% для доходов свыше 10 миллионов рублей за налоговый период. При этом государственный бюджет получит не 250 млрд руб. единовременно, а ежегодно по 650 млрд руб.»,— указано в пояснительной записке.

К документу парламентарии приложили заключение российского правительства. Там законопроект поддержать отказались и напомнили, что в России уже действует повышенный НДФЛ на доходы физлиц, превышающие 5 млн руб. «Изменения, предусмотренные законопроектом, могут привести к уходу зарплат в тень, сокращению поступлений НДФЛ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и отчислений страховых взносов, что противоречит целям, определенным законопроектом. В связи с изложенным правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается»,— указано в правительственном заключении.

Подробнее о 15% ставке НДФЛ — в материале «Ъ» «Налог для богатых в России в 2023».

Григорий Лейба