Налог для богатых в России в 2023

Кто платит повышенный налог, зачем его ввели, как рассчитать выплату и есть ли аналоги в других странах — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Налог на доходы физических лиц (НФДЛ) — это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж. Граждане России платят его почти со всех видов своих доходов. Раньше он был одинаковым для всех жителей страны, его размер составлял 13%. С 1 января 2021 года в России начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ, называемая налогом для богатых. Теперь НДФЛ для некоторых лиц стал равен 15%.

Что такое налог на богатых

Согласно новому законодательству, изменения касаются граждан, чей годовой заработок составляет 5 млн руб. и больше. Теперь такие люди платят не 13%, а 15% в рамках НДФЛ. Новый налог составил 650 тыс. руб. за год, плюс 15% части, которая превышает 5 млн руб. Закон не распространяется на операции с единоразовым доходом, например продажу имущества или страховые выплаты. Исключение составляет продажа ценных бумаг.

Кто платит НДФЛ в России

Налоговые резиденты РФ — это лица, которые фактически находятся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев. Кроме этого, НДФЛ платят те, кто не является налоговым резидентом РФ, если получают доход на территории России. Подобная норма закреплена ст. 207 Налогового кодекса Российской Федерации.

Какие виды доходов облагаются НДФЛ:

— от заработной платы;

— от вознаграждения по гражданско-правовым договорам;

— от продажи имущества;

— от занятия преподавательской деятельностью и проведения консультаций;

— от продажи или сдачи в аренду транспортного средства;

— от продажи или сдачи в аренду недвижимости;

— от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов;

— от различных выигрышей (в лотерею и прочих).

Зачем был введен налог на богатых

Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС:

«Прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц введена в России в целях выравнивания социальной справедливости в обществе между гражданами, получающими высокие и низкие доходы. Принцип социальной справедливости по доходам граждан широко применяется во многих развитых странах — кто больше получает, тот больше платит. Прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц в некоторых странах в максимальной величине может доходить до 75%. Действующая сегодня система налогового контроля в РФ на основе цифровых технологий позволяет достаточно точно учитывать доходы физических лиц. Это позволило вывести зарплаты и прочие доходы из тени и упростить налоговое администрирование».

На что будут направлены эти средства

Планировалось, что благодаря этой инициативе в 2021 году в бюджет поступят дополнительные 60 млрд руб. В 2022 году эта сумма должна составить 64 млрд руб., а в 2023 году — 68,5 млрд. Эти деньги правительство собиралось направить на лечение детей с редкими, хроническими и тяжелыми заболеваниями. Кроме того, на эти финансы планировалось закупать дорогостоящие лекарства, технику и средства реабилитации.

Налог на богатых в других странах

Прогрессивная шкала налогов на доход физических лиц действует во многих странах. Одна из самых сложных систем в Германии. Здесь учитываются не только личные доходы, но и семейное положение, количество мест работы и детей. В зависимости от этих факторов гражданин оказывается в одной из шести налоговых групп. Люди с наименьшим заработком, до €9 тыс. в год, освобождены от уплаты налога. Для тех, чей доход превышает €260 тыс., НДФЛ составляет 45%.

В Финляндии используется шестиступенчатая шкала. Здесь налогом облагаются не только заработные платы, но и пенсии, социальные пособия и стипендии, а в НДФЛ включены еще два налога: церковный и на медицинское страхование. Необлагаемым минимумом считается зарплата до €16 тыс. При доходе до €24 тыс. ставка будет равна 6%, от €24 тыс. до €39,6 тыс. — 17%. Граждане, получающие за год от €39,6 тыс. до €71,3 тыс. платят НДФЛ в размере 21,4%, а те, кто зарабатывает от €71,3 тыс. до €100 тыс.,— 29,7%. Максимальный налог составляет 31,7% при заработке более €100 тыс. Кроме того, жители Финляндии платят отдельный НДФЛ, установленный муниципалитетом. Он может составлять от 17% до 22,5%.

В США НДФЛ варьируется от 10% до 39%. Здесь необлагаемым считается годовой доход до $9,075 тыс. Максимальная ставка применяется к гражданам, получающим в год более $406,751 тыс. Кроме того, каждый штат может ввести собственный налог. Его размер может составлять от 0% до 13%. Он также может меняться в этих пределах каждый год.

В Китае на прогрессивную шкалу налогов перешли в 2011 году. Здесь используется семиступенчатая система. Ставки налогов составляют 3%, 10%, 20%, 25%, 30%, 35% и 45%. Доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере торговли и промышленности, а также подрядной деятельности здесь облагаются пятиступенчатым НДФЛ. Его размер составляет от 5% до 35%. Все остальные виды доходов в Китае облагаются НДФЛ по пропорциональной ставке 20%.

В Бразилии налогом не облагается доход до $5,3 тыс. Граждане, получающие от $5,3 тыс. до $10,5 тыс. в год, платят НДФЛ в размере 15%. Доход свыше $10,5 тыс. облагается налогом 27,5%.

Прогрессивная шкала налогов также используется во Франции, Великобритании, Италии, Австрии, Швеции, Канаде и других странах.

Василий Кузнецов, группа «Прямая речь»