В воронежском микрорайоне Шилово изменят параметры застройки одного из этапов освоения 170 га

Мэрия Воронежа утвердила изменения в проект планировки территории жилого квартала «Ласточкино» в микрорайоне Шилово на улице Острогожской площадью 170 га, который застраивает «Домостроительный комбинат».

Как следует из постановления городской администрации, изменения касаются одного из секторов застройки площадью 32,8 га. В рамках освоения этой территории планируется строительство торгового центра площадью 20,4 тыс. кв. м в юго-восточной части микрорайона и организация парковочных мест на открытых стоянках для 288 автомобилей, строительство школы на 2 тыс. мест. Также ожидается строительство жилья на 8,51 га, подземных автостоянок на 1,1 тыс. машиномест и наземных на 500 мест. Во вновь утвержденном квартале планируется возведение 295 тыс. кв. м жилья вместо 186,5 тыс. кв. м, общая площадь зданий составит 479 тыс. кв. м. Население это части квартала оценивается в порядка 9,9 тыс. человек.

В документации уточняется, что изменения параметров строительства не меняют параметров территории квартала площадью 170,86 га, в отношении которой в 2015 году была утверждена документация по планировке территории. В 2021 году документация по еще одной части квартала в Шилово была изменена в сторону уменьшения объемов застройки. Объем зданий уменьшился с 170,5 тыс. кв. м до 138,5 тыс. кв., жилья - с 152 до 124 тыс. кв. м.

С 2013 года ДСК реализует на 80 га на окраине Воронежа первую очередь строительства жилого квартала «Ласточкино». Всего в собственности компании 170 га, неиспользуемые земли — в аренде на 49 лет. В рамках первой очереди изначально планировалось возвести 648 тыс. кв. м жилья, рассчитанного на 21,6 тыс. человек. Окончание освоения 170 га, согласно собственным данным компании, — 2025 год.

Какие изменения вносились ранее в проект застройки «Ласточкино», в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий