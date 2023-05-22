Суд Оренбурга арестовал подозреваемого в подготовке теракта в военкомате и на железной дороге

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал 26-летнего жителя Новотроицка, подозреваемого в подготовке теракта с поджогом релейного шкафа на Южно-Уральской железной дороге, военкомата и отдела ФСБ в Орске. В соответствии с ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт) он будет под стражей до 21 июля.

«Удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2023 года в отношении 26-летнего жителя г. Новотроицк, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ»,— говорится в Telegram-канале суда.

О задержании мужчины сегодня сообщила ФСБ. На видео допроса молодой человек говорит, что «люди из Украины связались с ним и предложили с ними сотрудничать», «устроить саботаж». По информации ФСБ, мужчина переписывался с украинскими спецслужбами, которые присылали ему в Telegram инструкции по изготовлению взрывного устройства.

Судя по переписке, опубликованной ФСБ, мужчина планировал заложить бомбу в военкомате и здании ФСБ в Орске, однако этот план мужчине и его предполагаемому куратору показался сложным, и они остановились на изготовлении зажигательных коктейлей для поджога релейного шкафа Южно-Уральской железной дороги в районе Новотроицка. По данным ФСБ, он спрятал компоненты для изготовления коктейлей Молотова в схроне на окраине Новотроицка.

По данным портала «Урал56.ру», арестованный мужчина работал кассиром ломбарда.

Анастасия Ларина