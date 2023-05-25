Черные морские ежи погибли

В заливе Акаба, общем для Иордании и Израиля, разворачивается трагедия: погиб целиком один из видов морских ежей. Отсутствие их в биоценозе может плачевно закончиться для местных коралловых рифов, одной из туристических приманок залива.

По словам ученых из Тель-Авивского университета, вся популяция черных морских ежей, известных тем, что помогает поддерживать здоровье коралловых рифов, исчезла всего за пару месяцев. То же самое происходило и в других частях Красного моря — в водах Египта и Саудовской Аравии.

Виноват в массовой гибели иглокожих, скорее всего, паразит — одноклеточная инфузория, особый ее вид. Морские ежи вообще-то в редчайших случаях страдают от паразитов, и такая повальная гибель — признак беззащитности ежей перед неведомой прежде угрозой. Вероятно, предполагают израильские ученые, это та же самая инфузория, что нанесла огромный ущерб популяции морских ежей в Карибском бассейне.

От заражения инфузорией до гибели ежа проходит всего два дня. Часть погибших ежей прибой выбрасывает на берег. Другая часть достается рыбам, и, видимо, это способствует быстрому распространению паразита.

В Красном море инфузории появились, скорее всего, из Восточного Средиземноморья, где мор морских ежей был зафиксирован прошлым летом. Сообщения поступали и из Турции, и из Греции. Интересно, что сперва ученые-океанологи не слишком забеспокоились: в тех местах морские ежи — инвазивный вид, гибель его казалась даже чем-то вроде возмездия за вторжение.

Но теперь, когда гибнут ежи в своей уже родной среде, океанологи понимают, что поздно стали бить тревогу. «Ничего нельзя сделать, чтобы их спасти»,— сетуют ученые. Единственная возможность сохранить вид — создать в изолированной бухте из здоровых особей маточное стадо, поддерживать его жизнеспособность, а когда найдется способ противостоять инфузориям или они сами собой исчезнут, реинтродуцировать морских ежей в Красное море.

Морские ежи и сами по себе интересные животные, но не менее важно, что их существование гарантирует сохранность коралловых рифов. Жемчужины Красного моря — одна из главных причин, почему туристы и прежде всего дайверы стремятся на Красное море. Израильский Эйлат, к примеру, главный в этой части Красного моря курорт, в сезон почти полностью забит дайверами, стремящимися поглядеть на подводную красоту. Морские ежи питаются водорослями, которые конкурируют за свет и питательные вещества с кораллами, так что, если ежей не будет, водоросли просто забьют более хрупкие кораллы. Еще хуже, что зараза легко распространяется и шансы кораллов продолжить жизнь уменьшаются.

По материалам Reuters

Ольга Грибова