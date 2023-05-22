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Коммерсантъ FM
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Ирландия оштрафовала Meta на €1,2 млрд за ненадлежащую защиту данных европейских пользователей

Комиссия по защите персональных данных Ирландии (DPC) опубликовала решение (.pdf) о взыскании с компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) штрафа в размере €1,2 млрд. Кроме того, регулятор обязал компанию прекратить в течение пяти месяцев пересылать данные о европейских пользователях в США.

Ирландский регулятор, проводивший расследование в отношении американской компании с августа 2020 года, пришел к выводу, что Meta нарушила постановление суда Европейского союза от июля 2020 года по делу против австрийского активиста Максимилиана Шремса. Тогда господин Шремс добился признания незаконным действовавшего соглашения между ЕС и США, которое позволяло интернет-компаниям перемещать данные между двумя регионами. Свое решение суд ЕС тогда обосновал тем, что данные европейских пользователей слишком легко могут оказаться в распоряжении американских спецслужб.

Несмотря на то что США и ЕС продолжили работать над выработкой механизмов по защите персональных данных пользователей, новое соглашение между сторонами до сих пор не подписано. А Ирландия еще в сентябре 2020 года потребовала от Meta (тогда еще Facebook) перестать пересылать данные европейских пользователей на серверы в США. Выполнять это требование компания отказалась.

Нынешнее постановление DPC согласовано с Европейским советом по защите персональных данных. Оно распространяется только на Facebook, не затрагивая другие сервисы Meta. В самой Meta назвали решение DPC несправедливым, так как тысячи компаний точно так же продолжают пересылать данные пользователей между США и ЕС.

«Без возможности передачи данных через границы интернет рискует быть разделенным на национальные и региональные сегменты, что ограничит глобальную экономику и лишит граждан разных стран доступа ко многим общим сервисам, на которые мы привыкли полагаться»,— говорится в совместном заявлении Ника Клегга, президента Meta по глобальным связям, и Дженнифер Ньюстед, главного юрисконсульта компании. Представители Meta также заявили, что компания намерена обжаловать решение ирландского регулятора.

Кирилл Сарханянц

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