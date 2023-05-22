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Дебиторскую задолженность воронежского «Гауса» выставили на торги за 1,36 млрд рублей

Конкурсный управляющий бывшего воронежского дилера Volkswagen ООО «Гаус» Андрей Фролов выставил на торги в форме открытого аукциона дебиторскую задолженность компании начальной стоимостью 1,36 млрд руб. В перечне дебиторов ООО «Гаус» — восемь физлиц и одна компания — ООО «Гаус консалтинг». Наибольшая сумма задолженности у владельца — Михаила Швыдченко - 1,3 млрд руб. Заявки на участие принимаются с 22 мая по 29 июня. Торги назначены на 30 июня.

О финансовых проблемах «Гауса» стало известно в конце 2018 года. Тогда клиенты компании заявляли об «обмане»: им якобы задерживали выдачу уже оплаченных машин и не возвращали деньги. В 2019 году было инициировано банкротство «Гауса», а затем и его владельца Михаила Швыдченко. В середине октября 2020 года «Гаус» был признан банкротом с долгами порядка 570 млн руб. Сам господин Швыдченко является фигурантом двух уголовных дел, связанных с деятельностью «Гауса». В феврале 2020 года его выпустили из СИЗО под запрет определенных действий.

Подробнее о проблемах «Гауса» — в публикации “Ъ-Черноземье” «Volkswagen сообразил на троих».

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