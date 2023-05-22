Большой хоровой Собор пройдет в Ижевске 11 июня

В столице Удмуртии 11 июня в 20:00 состоится 25-й Большой хоровой Собор, посвященный 150-летию Сергея Рахманинова и 130-летию со дня смерти Петра Чайковского. Как сообщил во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, мероприятие пройдет на ступенях Собора Александра Невского, где зазвучат произведения великих русских композиторов.
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В концерте примут участие Государственный симфонический оркестр Удмуртии, камерный хор имени Петра Чайковского, а также академическая хоровая капелла республики, большой сводный хор детских школ искусств Ижевска и инклюзивный хор региона «Многоголосие». На сцене также выступит солистка Государственного театра оперы и балета Удмуртии Альбина Гордеева.