Большой хоровой Собор пройдет в Ижевске 11 июня

В столице Удмуртии 11 июня в 20:00 состоится 25-й Большой хоровой Собор, посвященный 150-летию Сергея Рахманинова и 130-летию со дня смерти Петра Чайковского. Как сообщил во «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, мероприятие пройдет на ступенях Собора Александра Невского, где зазвучат произведения великих русских композиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В концерте примут участие Государственный симфонический оркестр Удмуртии, камерный хор имени Петра Чайковского, а также академическая хоровая капелла республики, большой сводный хор детских школ искусств Ижевска и инклюзивный хор региона «Многоголосие». На сцене также выступит солистка Государственного театра оперы и балета Удмуртии Альбина Гордеева.