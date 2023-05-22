Минобороны Польши заявило, что найденная в апреле ракета залетела в страну случайно

Найденная под Быдгощем ракета не была запущена на территорию Польши намеренно, заявил замглавы польского Минобороны Марчин Очепа. По его словам, ракета не представляла угрозы.

«Мы должны быть осторожными с оценками. Речь не идет о ракете, нацеленной на Польшу. Речь о ракете, которая должна была сбить с толку системы противоракетной обороны Украины, но в результате неисправности изменила траекторию полета и самоуничтожилась»,— пояснил господин Очепа в эфире телеканала Polsat.

27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость обнаружили обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Утверждалось, что это оказалась ракета «воздух—поверхность» с надписями на русском языке. Местные СМИ писали, что это стратегическая авиационная крылатая ракета X-55. На этой неделе в Польше нашли бетонную боеголовку этой ракеты.

Лаура Кеффер